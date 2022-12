Así fue la rivalidad de María Félix y Dolores del Río

María Félix y Dolores del Río son recordadas gracias a las aportaciones que hicieron al cine mexicano, en la Época de Oro, y algo que causa curiosidad entre los fans es saber cómo era su relación.

A continuación, te compartimos la historia de su supuesta rivalidad.

¿Cómo se llevaban?

Una de las primeras veces en que trabajaron juntas fue en la película “La Cucaracha,” en la que supuestamente tuvieron algunos roces debido a sus personalidades, ya que ambas eran unas divas por excelencia.

Los rumores comenzaron gracias a la prensa de aquel entonces, pues no paraban de decir que ellas no tenían ninguna relación, cosa que no desmintieron, al contrario, hizo que la gente hablara más de ellas.

Cuando se le cuestionaba a Félix sobre su enemistad con Dolores, ella mencionaba que la admiraba y la consideraba una mujer muy inteligente, por lo que descartaba sentir celos profesionales.

Incluso, mencionó en entrevista con Ricardo Rocha, que fue ella quien habría pedido que Dolores fuera parte del elenco de “La Cucaracha”, ya que quería trabajar con ella y sabía que esa era la mejor oportunidad que ambas podían tener, dirigidas por Ismael Rodríguez, quien era considerado uno de los mejores directores de aquella época.

¿Cuánto ganaban?

En diversas ocasiones, “La Doña” fijaba cuánto quería cobrar, y varias fuentes aseguran que al final de su carrera, logró tener una fortuna de más de 50 millones de dólares, más las propiedades y lujosas joyas que poseía.

Mientras que Dolores consagró su carrera en México y su talento cuando logró llegar a Hollywood, siendo una de las artistas más queridas de la época.

De acuerdo a “La Nación”, la intérprete llegó a percibir alrededor de 500 mil dólares en sus primeras actuaciones, llegando a superar el millón de dólares cuando su carrera ya estaba en lo más alto.