“Nelson Mauri anda al colegio”: Exchico “Rojo” habló de la conocida canción en su nombre

El exchico “Rojo”, Nelson Mauri, estuvo de invitado en “Buen Finde” para conmemorar los 20 años del programa. En este espacio recordaron la junta que tuvieron en la semana para celebrar el aniversario y los momentos icónicos de la competencia de talentos.

Uno de los más recordados es la canción dedicada al bailarín, “Nelson Mauri anda al colegio”. En el matinal del sábado, mostraron un clip de “Rojo” y discutieron el tema con el principal involucrado, quien era reconocido por su aversión a los estudios. Rafa Araneda retó a Nelson por querer tomar exámenes libres y no dedicarse al colegio, así que le contó que el canal le iba a pedir que abandonara el programa porque no les interesa un cabro que no estudie. Esto lo quería hacer debido a que “Rojo” demandaba muchas horas de su tiempo.

En ese clip también señaló que ya lo habían escrito en otro colegio y que lo pasó muy bien allí. “Debo reconocer, igual lo pasé bien, me porté mal, salía con mis compañeras. Fue una etapa que me encantó, además estaba en un buen momento porque era difícil que un pendejo de 17 años tuviera auto, y salía con mis compañeras”, contó.

Posteriormente, el programa mostró el video de la icónica canción dedicada al bailarín, “Nelson Mauri anda al colegio, no seai flojo o te saco del Rojo”. Él señaló riéndose que está en Spotify para que la bajen y que la adoraba. “Lo que me hace sentir bien que hombres ya grandes, obviamente más chicos que yo, me dicen: ‘mi mamá me cantaba esa canción todas las mañanas’. Creo que marcó una época para muchos niños y jóvenes, y me hace sentir súper”, comentó.

