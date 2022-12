‘Pinocho’ de Guillermo del Toro: las lecciones de vida más valiosas que nos ha dejado

Existen una gran cantidad de versiones del cuento clásico de Pinocho que han sido adaptadas al cine, incluyendo la versión animada de 1940 de Walt Disney Pictures, The Adventures of Pinnochio (Barron, 1996), Pinocho de 2002 de Roberto Benigni y el criticado remake de Robert Zemeckis.

Sin embargo, aún cuando los cinéfilos parecen estar hartos de tantas nuevas versiones del mismo cuento, tenían toda la fe depositada en Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano tiene muy claro cómo explorar un cuento infantil a través del punto de vista de un niño, incluso si hay temas oscuros detrás como la pérdida y la guerra. Por si fuera poco, a través de sus monstruos y criaturas fantásticas, ha dejado claro que su mente es una fuente inagotable de magia e imaginación.

Del Toro entiende lo que nos asusta de niños y cómo nos aterroriza de adultos y lo imprime en su versión de Pinocho, un clásico que tiene una mayor profundidad de la que siempre hemos creído.

“Esa fue la película fundamental de mi infancia porque capturó lo aterrador que se ve el mundo cuando eres un niño. Historias primarias como esa ayudan a los niños a descifrar el mundo en toda su complejidad. La peor mentira que le puedes decir a un niño es que el mundo es blanco y negro. Escuché eso en la iglesia, pero no en ‘Pinocho’”, dijo Guillermo del Toro a L.A Times.

La cinta ya está disponible en Netflix así que si no la has visto, debes saber que este artículo contiene spoilers.

Sobre la aceptación

“Tus imperfecciones son lo que te convierte en un héroe”. Si bien la historia original de Pinocho se trata de la honestidad, esta versión no se enfoca demasiado en que le crezca la nariz cada vez que dice una mentira. En cambio, es una historia de aceptación y sobre lo que uno considera bueno y correcto.

A Gepetto le costó trabajo aceptar a Pinocho y esperaba que fuera como su perfecto hijo Carlo, sin embargo, conforme avanza la historia entiende que su niño de madera tiene su propio corazón y esencia y que es perfecto aún con todas sus imperfecciones.

Sobre dar siempre lo mejor de uno

“En este mundo recibes lo que das” es una de las frases recurrentes en la historia. El mundo en el que vivimos no promete un viaje sin dolor y decepciones sin embargo, cuanto mejor actúes, ese mundo será mejor. Un acto de bondad tiene el poder de cambiar una vida.

Sobre la pérdida

“Nunca sabrás cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va”

La cinta nos muestra a un Gepetto que lucha para aceptar la pérdida de su hijo Carlo y a un Pinocho que aprende que todos eventualmente morimos. La lección está en que la vida se trata de disfrutarla pero sobretodo de amar a quienes nos rodean, mientras ese momento llega.

Reflexionando sobre la pérdida, Del Toro dijo a LA Times: “La idea que tengo de la muerte en verdad no es fatalista, sino vitalista. Es fácil para un mexicano decirlo y darle sentido. Hay un poema de Jaime Sabines que dice: “Toda mi vida escuché una voz susurrándome bajito al oído: ‘Vive, vive, vive’. Fue la muerte.’ Entiendo que mi madre vivió muchos, muchos años y murió solo una vez. Y realmente creo que este Pinocho representa toda nuestra vida juntos. No quiero definirla por el hecho de que se haya ido. Me gusta pensar que este Pinocho simboliza el hecho de que ella estuvo aquí. Hay algo muy apropiadamente estimulante en eso”.