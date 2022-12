“Aunque estudies y te saques la mugre”: la queja de Eliana Albasetti por ser encasillada como “chica reality”

Eliana Albasetti se lamentó este lunes de seguir siendo encasillada bajo el cartel de “chica reality”, a pesar que luego de su participación en algunos programas de telerrealidad como “Amor ciego”, “Pelotón” o “1810″, ha trabajado de otros proyectos televisivos o actorales.

Ser una chica reality lo que hace es encasillarte, sobre todo acá en Chile, en otros países no pasa mucho. — Eliana Albasetti

En entrevista con el sitio Tiempo X fue que la transandina aclaró que si bien “yo lo pasé bien, la verdad”, en sus experiencias televisivas en dichos programas, el posterior encasillamiento en que quedó no es algo que la tenga conforme.

El estigma de los Reality Shows

“Lo pasé bien, fue enriquecedor, creo que cada etapa es buena. Pasé por otros realities y otros programas después. Creo que hice de todo un poco”, inició la argentina, quien luego reflexionó respecto de las consecuencias negativas de participar en realitys.

La vida me fue llevando y siempre decía que sí y me embarcaba en lo que era el proyecto nuevo. — Eliana Albasetti

“Aunque estudies y te saques la mugre, yo estudié actuación, y no tengo compañeros que los presenten como exgarzón o ex de otro oficio, pero a mí siempre me presentan como la exchica reality”, reconoció Albasetti, quien aseguró que esto no es algo que suceda como figuras televisivas en otros países.

“Ser una chica reality lo que hace es encasillarte, sobre todo acá en Chile, en otros países no pasa mucho, pero acá es como puedes hacer eso y después nada más”, agregó.

“La vida me fue llevando y siempre decía que sí y me embarcaba en lo que era el proyecto nuevo”, complementó la actriz transandina, quien reconoció que, a pesar de todo, su paso por la televisión chilena le permitió abrirse camino en otros proyectos alejada de la pantalla.

“(Ese) impulso, creo que gran parte de lo que puedo hacer ahora es gracias a ser una persona conocida, como que me sirvió, traté de agarrar eso que no es tan cómodo quizás”, cerró.