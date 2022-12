Cecilia Bolocco reveló que tuvo que sacar a Máximo Menem del colegio tras ser víctima de bullying

Cecilia Bolocco empatizó con Nicolás Larraín durante el último capítulo de “Todo por ti”, esto tras vivir una fuerte situación con su hijo Máximo Menen, quien pasó malos ratos en su vida escolar.

Todo comenzó cuando el exCQC se encontraba junto a su madre, Sonia de Toro, en el programa de Canal 13, quien contó que tuvo que defender a su hijo de las burlas de sus compañeros por no tener zapatos de colegio.

Tras narrar esta historia, el locutor le preguntó a la exMiss Universo si alguna vez estuvo en la misma situación, a lo que contestó que Máximo también fue víctima de bullying.

“Yo defendí a mi hermana menor, de un año menos, cuando le hacían bullying”, explicó de entrada Cecilia.

Posteriormente, comentó que su retoño pasó por una situación familiar. “(Con) Máximo yo no me enteré hasta mucho después. Lo agarré, fui, armé una situación y después lo saqué del colegio no más”, recordó.