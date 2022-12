Indetenibles: Natalia Jiménez y Shakira, madres que lograron justicia para estar con sus hijos

Las artistas Shakira y Natalia Jiménez son como una osa: tiernas, pero todas unas fieras cuando se trata de defender su territorio, pero especialmente a sus oseznos. Su lucha por mantener a sus hijos cerca tras la separación de sus parejas ha sido incansable. Incluso, elevaron sus voces ante la justicia. Pero lo mejor de todo es que fueron escuchadas y ganaron esa dolorosa y angustiante contienda.

La colombiana no solo sufrió por el fin de su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, sino que también se enfrentó al desasosiego de saber que no podía sacar a sus hijos Milan y Sasha de España, puesto que el deportista no lo aceptaba. Amarrándola así a una tierra donde no tiene ningún arraigo.

La disputa acabó en la corte de justicia en Barcelona, España, cuyo juez autorizó que los niños vivan con la cantante de “Antología” en Estados Unidos. Además, permitió que su padre los visite por 10 días consecutivos y comparta con ellos el 66% de sus vacaciones escolares.

Shakira no era la única que estaba sufriendo en silencio por sus hijos, Natalia también vivía su dolor al otro lado del mundo, y también tuvo el mismo final feliz.

La cantante española recibió la noticia que esperó por tanto tiempo y que cambiará sus fiestas decembrinas de este 2022. El juez que tenía en sus manos la moción para autorizar los viajes de la pequeña Alessandra a México, falló a su favor este 9 de diciembre. La intérprete de “Creo en mí” se convirtió en “en un mar de lágrimas”, así lo aseveró en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.

“Gracias por vuestras oraciones! Funcionaron”, le manifestó a sus seguidores en la red social. Ahora su hija de 6 años podrá salir de Estados Unidos para compartir con ella en México, donde pasa la mayor parte del tiempo, ya que es su lugar de trabajo.

Natalia había dividido su tiempo entre el trabajo y estresantes y fugaces viajes hacia Miami para estar presente en los momentos más especiales de su primogénita. Luchar contra la distancia le generaba mucho dolor. El padre de la pequeña, Daniel Tuerba, se negaba a darle permiso para que la acompañara a México.

Ellos anunciaron su separación en enero de 2021 a través de un comunicado. No es la primera vez que acuden a la justicia por el bien de la niña, ya que definieron en la corte la custodia, que estableció que cada uno de los padres compartirá una semana con la niña, pero sin salir de territorio estadounidense. Esto le impidió a la cantante llevar a su hija a España, para que conozca sus raíces, y a México donde vive y tiene su casa.

En agosto de este año, la estrella musical hizo pública el gran tormento que estaba sufriendo por no poder compartir con Alessadra en tierras aztecas, y prometió que haría hasta lo imposible para que ella conociera la casa que le compró para que ambas la compartieran. ¡Lo logró!