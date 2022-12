Karen Bejarano toma palco y reacciona a polémica entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado

Este domingo sin duda se realizó el live por Instagram más exitoso en Chile. Anita Alvarado cumplió su palabra y le dijo de todo a Daniela Aránguiz, asegurando que su esposo Jorge Valdivia estaba enamorado de su hija Angie; que tuvieron un romance cuando ella tenía 17 años y que quería terminar su matrimonio por ella. Y bueno, ahora todos reaccionaron de una u otra manera, como Karen Bejarano.

Y es que con Daniela Aránguiz, la cantante e influencer no se pueden ver tras la final de “El Discípulo del Chef” que ganó la intérprete de “Vive la Noche”. La panelista de “Zona de Estrellas” ha asegurado desde siempre que ella debió haber sido la ganadora de la temporada, porque Bejarano sólo daba lástima en el programa y se hacía la víctima.

Bueno, volviendo a la historia. Luego del live de la ex “Geisha Chilena”, Karen escribió en su cuenta de Instagram: “En la vida todo se devuelve....el karma”.

Storie de Karen Bejarano Instagram

Lo que dijo Anita Alvarado

“Sí, te voy a hacer mierda. La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido. Que yo sea prostituta ya es demasiado. Eso fue a los 25 años. Fui la mejor. Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”, dijo de entrada Anita Alvarado.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas y no está enamorado de ti”, dijo en el video.