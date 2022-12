La extorsión a Jorge Valdivia por foto desnudo que envió a Angie Alvarado: el origen de la mala onda con Daniela Aránguiz

Corría cerca del año 2007 y los programas de farándula tocaban el tema de Angie Alvarado y Jorge Valdivia, provocado por la filtración de una foto en la que se veía al exjugador posando desnudo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Angie tenía 17 años y Valdivia se encontraba en Emiratos Árabes Unidos en el equipo Al Ain y con Daniela Aránguiz embarazada.

Este escándalo regresó al 2022, luego de que Anita Alvarado le contestara a Aránguiz en el live más exitoso de Chile y en el que le precisó que su marido estuvo muy enamorado de su hija y que incluso pensó en dejarla por la exchica reality.

La mujer que chantajeó al “Mago” con la foto recibió $5 millones en su cuenta RUT, pagados por el ahora comentarista.

En conversación con Eduardo Fuentes en “Mentiras Verdaderas”, Angie Alvarado aclaró el inicio de esta relación con Valdivia. “Fue con un calendario de él, él me hizo un calendario privado a mí, por la cámara al minuto, yo me cagaba de la risa no más, si era un regalo para mí, me daba risa lo ridículo que podía llegar así”, dijo.

Alvarado explicó que Valdivia posaba de acuerdo al mes y al calor que hacía durante el año.

A su vez, consultada si la esposa del exjugador sabía de este hecho y las posteriores conversaciones, Angie precisó que no sabía si estaba enterada.

Anita Alvarado sacó las garras

“Sí, te voy a hacer mierda. La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido. Que yo sea prostituta ya es demasiado. Eso fue a los 25 años. Fui la mejor. Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”, reveló Anita en su live.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas y no está enamorado de ti”, dijo en el video.

Anita Alvarado le habló directamente a Aránguiz. “Pelea con tu marido, él es el que te falta el respeto. La que no le cobra a tu marido es tonta. Tú debes cuidarte. Debes ir a ginecólogo porque te debes haber pegado muchas cosas. Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro”, afirmó en el live sin filtros.