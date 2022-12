“La patrona, pero de los aburridos”, el criticado look con el que Clara reapareció de viaje con Piqué

La novia de Piqué, Clara Chía Martí, se ha convertido en un blanco de críticas desde que se supo su identidad, pues la acusan con “acabar” con la relación de Shakira y el futbolista.

Además, la joven tiene un estilo sencillo y natural, donde constantemente opta por looks sencillos y casuales, y su cabello lo lleva al natural, además de usar poco maquillaje.

La joven había estado desaparecida por unos días, pero este fin de semana reapareció con Piqué cuando iban a viajar a Praga.

Para este viaje, la joven llevó un look sencillo, pero elegante, con el que quiso dejar claro que sigue siendo la novia de Piqué, pero fue nuevamente criticada, y mostraron lo peor de las redes.

Clara Chía reaparece con look “aburrido” para viaje con Piqué

Clara Chía Martí fue captada el pasado jueves 8 de diciembre con un atuendo sencillo pero elegante, con pantalón negro, suéter color crema, y maxi abrigo negro.

Clara Chia y Gerard Piqué, yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea 📷💑💖



(Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) 😘 pic.twitter.com/42FlUjfxaJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 9, 2022

La joven llevaba su cabello suelto y al natural, sin arreglar, como en otras oportunidades, y aunque se veía elegante, recibió muchas críticas.

“Siempre tan aburrida Clarita, parece el look de mi mamá”, “que mamarracha Clara con ese look, y sin peinar, cuando se arreglará”, “se cree la patrona, pero de los aburridos con ese look”, “es que no le llega ni a los pues a Shakira, que feo se viste y ni se arregla”, “no puedo creer como Piqué se fijó en este espantapájaros”, y “que look tan aburrido y feo”, fueron algunas de las críticas en redes.

Por días se ha dicho que Piqué y Clara habían terminado, pero parece que siguen más juntos que nunca, lo cierto es que no se ven tan felices y sonrientes como antes, por lo que hace sospechar que no todo marcha bien.

La joven se ha visto muy infeliz y triste en sus recientes apariciones, y muchos dicen que el “karma” está actuando.