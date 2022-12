Shakira y aliados para verse elegante: sus looks con botas, plataformas y tacones de aguja

El estilo de Shakira es tan versátil y cómodo que no solo logra colocarse como un ícono de la música, también de la moda, a través de prendas que son muy fáciles de replicar y destacan por su comodidad, pero hay una debilidad que hemos notado de la cantante al paso de los años, los tacones.

No importa a donde vaya, lo que haga o donde se presente, Shakira presume su vasta colección de tacones en sus diferentes presentaciones, ya sean tacones, plataformas, botas, botines, no importa, ella sorprende a todos con su habilidad para caminar con ellos sin morir en el intento.

Con una estatura de 1.57, Shakira tiene el secreto para lucir más alta y añadir ese toque chic a sus outfits, porque cuando la cantante no luce atuendos supercómodos, siempre añade tacones y aquí te dejamos algunos de sus mejores momentos con este tipo de calzado, que además ayuda a estilizar la figura y a crear esa ilusión de altura.

El secreto de Shakira para verse más alta y brillar en los eventos

Replicar el estilo de la cantante es muy sencillo y de hecho cada uno de los looks son bastante casuales. Cuando asiste a eventos que requieren etiqueta y formalidad, sabe que el brillo es uno de sus mejores aliados, pero no solo eso, los tacones también lo son.

No es un secreto la inclinación por los tacones que tiene la cantante de ‘Antología’, en su mayoría siendo botas, son uno de sus must para salir a la calle, pero también las ha hecho parte de sus looks como en videos musicales, galas y premiers.

El video musical donde colaboró con Rihanna

Shakira lució un increíble atuendo rojo y falda de flecos para el video de su canción ‘I Can’t Remember to Forget You’, a este look combinó unas plataformas rojas con las que se atrevió a sacar sus mejores pasos de baile, recordemos que no es un secreto su habilidad para bailar.

Desborda sensualidad en Cannes

La cantante lució un sensual vestido negro con guantes de transparencias y una abertura que dejaba al descubierto sus piernas, con unos zapatos de tacón abiertos de pulsera, bastante discretos pero adecuados para la ocasión.

Un look de espejos para el estreno de ‘El Dorado’

Shakira desbordó glamour con este look de un vestido corto que hacía alusión al color del disco lanzado en mayo de 2017, aquí podemos verla con unas plataformas en tono nude con una pequeña tira de color dorado metálico.

Deslumbra en la premiación de los Ivor Novello Awards 2022

La cantante mostró su lado más sexy con un look compuesto por una blusa oversized de transparencias que permitían dejar al descubierto su lencería de encaje, a este outfit añadió una falda negra de cuero, unas botas que agregaban el toque rockstar a todo el conjunto.

Shakira y su habilidad única para caminar con plataformas de impacto

La cantante combinó jeans de tipo skinny con una blusa crop con algunos olanes sueltos, que no hacían más que acentuar su figura, a este look, añadió unas botas con unas plataformas de impacto que nos hace preguntarnos ¿Cómo logra caminar con ellas?