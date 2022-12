Bombo Fica y el pago de 100 millones: “Yo cobro por mi trabajo, no es tanto, mi hijo cobra más caro que yo”

Durante este lunes, TVN anunció la parrilla de artistas que estarán presenten en la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2023, siendo uno de sus números más destacados el de Bombo Fica.

Este hecho tiene muy emocionado al humorista, quien expresó sus impresiones tras ser parte del evento del verano. “Estoy feliz y contento, me siento grato y me encontré con mucha gente y con la historia del canal, la verdad es que fue maravilloso”, comentó en una entrevista a Página7.

“Espero ser un aporte para este festival y estar a la altura de tanto cariño”, agregó.

En relación a su futuro show, el comediante aseguró “siempre hay nervios porque existe un compromiso” con el público.

“Uno no debe menospreciar ningún escenario, desde el más humilde hasta el más grande, porque uno lo quiere hacer bien, entonces, uno espera que se den todas las condiciones para querer hacerlo bien”, afirma.

Asimismo, adelantó algo de su show en ‘El Patagual’: “Uno compite consigo mismo, pues se quiere superar lo que dejó, ese es el trabajo que hemos preparado. Voy a trabajar con mi hijo, el Bombito, quien va a estar a cargo de la técnica, ya que realizaremos un trabajo audiovisual”, explicó.

“Vamos a tener una obertura maravillosa, así que queremos entregarle a la gente algo que esté al nivel de lo que se merece después de haberlo pasado tan mal”, manifestó.

¿Y los millones?

En el diálogo con el medio de comunicación, Bombo Fica fue consultado sobre la polémica que lo viene persiguendo hace ya varias semanas donde aseguran que habría pedido 100 millones de pesos para concretar su paso por el Festival de Olmué.

“No me molesté tanto, me causa más risa que molestia, es parte del folclor chileno”, expresó de entrada.

“En este país hay una tendencia a creer que, y yo creo que es por mi opción política (…) porque a los comunistas chinos nadie los cuestiona, pero eso es parte de la madurez educacional y cultural de un país”, añadió.

“Van a tener que aprender a quienes no les agrada que nosotros somos parte del país y esto es transversal, así que yo cobro por mi trabajo, no es tanto, de hecho, mi hijo cobra más caro que yo”, sentenció.