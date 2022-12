Daniela Aránguiz revela el secreto del fin de su relación con Francoise Perrot: “No podía creer que mi mejor amiga me estuviera haciendo esto”

Daniela Aránguiz le contestó con todo a Anita Alvarado, usando las pantallas de “Zona de Estrellas”. En ese contexto, además de mencionar que ella es la víctima de toda la situación, como de la infidelidad de su marido Jorge Valdivia con Angie Alvarado.

Dentro de todo lo que contó, la panelista se refirió al término de su amistad con Francoise Perrot.

“La pelea con Francoise Perrot, que yo la adoraba, era la madrina de mi hija, fue porque ella un día me llama por teléfono, me dice ‘hola Dani, ¿cómo estás?, estoy cerca de tu casa, ‘¿puedo ir a tomar once? Es que estoy con una amiga’. Yo le serví once y la amiga era Angie, esa fue la manera de cómo Angie Alvarado entró a mi casa”, dijo Aránguiz, de acuerdo a las declaraciones recogidas por Tiempo X.

Con el tiempo, Perrot le indicó que ella no tenía idea de la infidelidad. “Lo que sí, había insistencia de Angie de entrar a mi casa por el morbo, para ver quizás si no estábamos enamorados. En esa etapa estaba saliendo con el Claudio (Valdivia) y los que han estado en mi casa saben como soy, recibo cariñosa, doy once, tecito, que la guagua, al final la única que fui pasada a llevar fui yo”, dijo.

“El fin de mi relación con Francoise Perrot fue por eso, porque yo no podía creer que mi mejor amiga me estuviera haciendo esto. Yo he sufrido muchísimo. Sí puedo decir que soy una mujer súper fuerte, pero en mi ducha, en mi pieza lloro y hay pocas personas que me han escuchado llorar y una de ellas es la Adriana (Barrientos)”, terminó..