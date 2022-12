“Fucking bastard…”: niño argentino se salió de madre y provocó estallido de risas en contacto en vivo con Roberto Cox

El periodista de Chilevisión Roberto Cox, vivió un hilarante momento en Qatar, cuando en la previa del encuentro de semifinal entre Argentina y Croacia, conversó con dos niños trasandinos, provenientes de Rosario.

Ante este ambiente festivo, en el que paseaban croatas y argentinos, un hincha del país europeo se acercó a saludar contento porque uno de los pequeños se llamaba igual que un jugador de su selección.

En ese momento, el niño quiso hablar. “¿Qué quieres decir amigo? Mirando a la cámara porque que te están mirando en Chile”, le dice Cox.

El apasionado pequeño le dice al croata en un perfecto y fluido inglés: “What are you talking about? Modric is literally a fucking bastard…”.

Roberto Cox impresionado le quita el micrófono y lo invita a no decir malas palabras, “estamos en vivo, cómo vas a decir eso, siempre con respeto”.

Revisa acá el momento: