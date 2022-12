“Fue un escándalo”: Willy Sabor contó por qué salió de Morandé con Compañía y fracasó

El locutor radial y cantante Willy Sabor reveló el motivo por el cual decidió dejar el exitoso programa de Mega “Morandé con Compañía” para realizar su propio espacio llamado “El show de Willy Sabor”, lo cual habría generado un verdadero escándalo y molestia en el exanimador de Mega, Kike Morandé, según contó en “Juego Textual” de Canal 13.

“Me llega una oferta. Yo estaba en ‘Morandé con Compañía’ que me pagaban por programa y yo ya tenía hija, tenía familia y yo creo que todos trabajamos acá por plata. Entonces, me llega esa oferta que en esa época era imperdonable no tomarla. Tomo la decisión, con Kike nos juntamos”, confesó.

Sin embargo, lo que parecía ser grito y plata, finalmente se convirtió en un rotundo fracaso,contó el animador, quien responsabilizó a la producción del nuevo proyecto de limitar demasiado los contenidos.

“De verdad fue una apuesta, lo que pasa es que terminó en un fracaso. Imagínense que yo tuve en el casting a Kramer. Siempre que nos encontramos hablamos del tema que él fue al casting de mi programa y lo dejaron afuera. Yo les decía a los productores que él era seco, que había que dejarlo, pero tomaron decisiones y eligieron los castings. Todo mal”, explicó.

“Fue con escándalo mi salida”

Además, ante la pregunta de las “jugadoras” reveló como fue la reacción de Kike Morandé cuando supo que se iba.

“Fue un escándalo, fue todo un show el tema de irme. El Kike no me dijo ‘ándate no más’, estaba enojado. Lo que pasa es que yo ya venía con el swich del billete”. Pero, cuando supo que le fue mal los amigos tuvieron un reencuentro.

“Después del fracaso tuvimos una junta y volvimos al equipo. Ambos quedamos con las ganas de volvernos a ver”, señaló.

“Uno aprende mucho de los fracasos. Aprendí a tomar buenas decisiones y a elegir los equipos, gente de confianza, de analizar las ideas y los inventos que estamos haciendo. Acá había una persona a cargo que se creía Gonzalo Beltrán”, finalizó.