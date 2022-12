‘Namor’ le daría su primer Óscar a Tenoch Huerta, su nombre podría estar entre los nominados

Tenoch Huerta, fue otro de los talentos mexicanos que estos últimos meses ha causado furor en redes sociales y medios internacionales, pues su participación en la película Black Panther: Wakanda Forever, no pasó desapercibida, al contrario, su personaje de ‘Namor’ podría ser el que dé su primera estatuilla de los Premios Óscar.

El discurso de los talentos mexicanos en Hollywood

Es un hecho que el discurso que promueve Huerta, junto con años de trabajo y experiencia, lo harían un buen merecedor de tan codiciado premio, pues tanto él como otros talentos mexicanos, como Yalitza Aparicio y Mabel Cadena, entre otros, han ayudado a dar visibilidad a las comunidades indígenas, a luchar en contra de la discriminación por el color de piel y a demostrar que México tiene mucho potencial.

Aunque hay opiniones divididas en torno al actor, sobre si en realidad solo se victimiza y solo se ‘esconde’ detrás del mismo discurso de racismo, siendo activista y formando parte de Poder Prieto, sabemos que lo que hacen nuestros talentos no es nada fácil y sobre todo liderar un entorno como Hollywood que se sabe que entrar a ese mundo es muy complicado.

Para que les quede claro, entre prietxs y blanco-mestizxs nos apoyamos.

“La mayoría de latinoamericanos exitosos que podemos ver por el mundo tienen la piel clara y facciones más europeas. Es difícil conectarte con estas representaciones. Algunas sí lo logran, pero hace falta alguien que se parezca un poco más a ti”.

Pasó lo mismo, con Yalitza Aparicio, quien sufrió de una lluvia de críticas por ‘ser una mujer de origen indígena’ que vestía ‘ropa de marca’, a lo que ella respondió que ella tenía el mismo derecho de usar este tipo de prendas como todas las demás personas.

Luchar contra el racismo es un tema muy complicado de tratar y es algo que debe arrancarse de raíz, comenzar a apoyarnos como sociedad mexicana para que, de la misma manera, las sociedades extranjeras empiecen a reconocer el valor de nuestros talentos y trabajo como país.

Tenoch Huerta podría estar considerado para ganar un Premio Óscar

Esta información todavía queda en un ‘veremos’, pues el actor ya aclaró a través de sus redes sociales, que se trata de una carta consideración, lo que significa que se envían posibles prospectos a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, para que analicen las nominaciones y ver si ellos pueden ser acreedores a una de ellas.

Los rumores se resolverán el 24 de enero, para saber si el actor Tenoch Huerta, se unirá a la lista de nominados en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’ donde también se colocan nombres de la talla de Robert DeNiro, Remi Maleck, Stephen Lang y Benedict Wong. Será hasta el 12 de marzo que se dará a conocer al absoluto ganador de la estatuilla en la 95 entrega de los Premios Óscar.

Esta lista de consideración ya la habría enviado Disney a los jueces, quienes tendrán la última palabra sobre quien compondrá esta lista finalmente. A su vez, los estudios comenzaron sus campañas para colocar sus películas en la lista de nominados, entre ellos “Ámsterdam”, “Avatar: The way of Wather” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.