“Ya está acabado para andar así”: señalan a Gabriel Soto por seguir en escándalos con mujeres

Aunque hay señales evidentes de un distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto, ambos han negado en más de una ocasión que hayan terminado su relación. Y es que un extenso viaje de la actriz a su país natal, la falta de publicaciones con dedicatorias románticas, el que hayan dejado de aparecer juntos en eventos importantes y una boda en “pausa”, han dado pie a que muchos se cuestionen qué está pasando.

Los actores han dicho que si se percibe una separación, se debe a que están enfocados en sus propios proyectos sin embargo, un nuevo rumor ha reforzado las teorías.

Y es que al parecer, una nueva mujer habría coquistado el corazón de Gabriel.

Se trata de Sara Corrales, su compañera de escena en la telenovela “Mi camino es amarte”.

Si bien todo se trata de especulaciones, los fans han asegurado que existen pistas que los delatan como costosos regalos.

Así como en su momento Irina Baeva fue llamada “la tercera en discordia” entre Soto y Geraldine Bazán, ahora es Corrales quien aseguran está en medio de la polémica entre la rusa y él. Así lo señaló el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México y aseguró que la actriz recibió un collar que le regaló Soto y que siempre lo lleva puesto.

Esto por supuesto ha despertado críticas entre los fans que cuestionan al actor más allá de señalar a Baeva o a Corrales.

“¿Y este piensa andar con todas las mujeres con las que trabaje? No tiene algo mejor que hacer??”. “Ya está muy acabado para andar así, que madure”. “Con cada protagónico , una nueva “AVENTURA””. “Ya se le vinieron los años encima a Gabriel, ya no está para dárselas del todas mías”. “Ya está ruco... Pobre que no acepta la edad !!! quiere andar de noviecito al final se quedará solo solo!”. “Pobre soto se quedará como el perro de las dos tortas dos pues de tener mujer bonita y dos hijas bonitas que dara solo x que no sabe lo que kiere y no nolo abesado un burro

¿La maldición de Gabriel Soto?

Gabriel Soto podrá ser uno de los actores más famosos de la televisión mexicana y uno de los galanes por excelencia con más de 10 protagónicos en su haber. Sin embargo, desde su ruptura con Geraldine Bazán por haberle sido infiel con Irina Baeva, ha dividido opiniones.

Algunos fans afirman que existe una “maldición” que lo persigue ya que si algo tienen en común Geraldine, Irina, Corrales y otras mujeres con las que ha sido relacionado sentimentalmente, es que todas han sido sus compañeras de set.

Recientemente Sara Corrales fue abordada por la prensa y al ser cuestionada por la supuesta relación con el actor, esto respondió:

“¿Cómo no? Es mi pareja... en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”.

Del mismo modo, Soto pidió que dejaran de señalarlo.