Aislinn Derbez confiesa cómo sobrevivió a la soltería y da las claves para disfrutarla

La soltería es una de las etapas a la que muchísimas personas le tienen pánico. El verse sola para muchos es un fracaso, destruye su autoestima. La actriz mexicana Aislinn Derbez no escapó a esos temores, mas no dejó que tomaran el control de su vida. Por el contrario, descubrió qué la llevaba a sentirse tan sola tras su separación del actor Mauricio Ochmann, quien es el padre de su hija Kailani.

La artista confesó este martes 13 de diciembre en su canal de Youtube, La magia del caos, lo duro que fue la soltería, y qué tan diferente es en estos años en comparación de los anteriores. Ella tuvo como invitado a su hermano Vadhir Derbez, quien terminó una relación amorosa y está luchando con la realidad.

Aislinn afirma que la soltería afecta y duele por muchísimos factores, pero en su caso se debió porque tenía pocas amistades. “Somos muy solitarios (ella y su hermano) no somos de fomentar una comunidad grande de amigos. Si te fijas soy de muy pocos amigos y eso hace que nos recarguemos mucho en tener una pareja y la seguridad se posara mucho en la pareja. Ahorita estoy soltera, y es la primera vez en mi vida que estoy disfrutándolo como nunca. Lo estoy disfrutando así de ¡guao, amo mi vida, me encanta estar sin pareja”.

Claves para disfrutar la soltería

1. Fomentar un grupo de amigos

La actriz manifestó que gracias a que fomenta tener muchos amigos, logró ver desde otro punto de vista el tener una vida sola, sin pareja. “Venimos como seres humanos 100% a compartir, venimos a vivir las cosas en tribu, en comunidad. No es natural estar 100% solo. Lo más valioso son las relaciones que formamos y que tenemos”.

2. Aprender a disfrutar por ti y para ti

Ella, tras su experiencia luego del divorcio, afirma que encontró la paz cuando formó una relación con ella misma, “como si fueras amigo de ti mismo, ahí es donde se empieza: es pasarla bien contigo”. Por su parte, Vadhir añadió que es trascendental “aprender a disfrutar cada momento para ti, no porque tienes la validación de otra persona, que como le gusto entonces te hace sentir qué padre”.

3. Voltear a verse

Los hermanos Derbez señalaron en el material que “cuando estamos solteros es cuando volteamos a vernos a nosotros mismos y empezamos a crecer de otras maneras”, manifestó Aislinn, mientras que Vadhir acotó que está asistiendo a terapias psicológicas que le ha permitido ser consciente de esos “fallos, vacíos y cositas que no vemos. No está mal que no las veamos, sino que vamos a seguir cayendo en los mismos errores”.

4. La vida está llena de ciclos

La actriz hizo una analogía con un reloj para explicar lo que se vive durante la soltería, pues sostiene que “la vida está llena de ciclos, que empiezan y se acaban. Imagínatelo como un relojito. Casi siempre vivimos etapas que son ciclos y hay gente que se queda clavada en ellos por años”.