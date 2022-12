Anita Alvarado repasa a Daniela Aránguiz: “Es bruja. Esta mujer es realmente mala”

Sin duda es la teleserie del momento en farandulandia. El conflicto Anita Alvarado con Daniela Aránguiz ha traído de todo, porque incluso personas más alejadas de la polémica han hablado del tema. Ahora la llamada “geisha chilena”, conversó con LUN y explicó por qué hizo el live de Instagram el pasado domingo.

“Ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era un prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años. Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente”, dijo al medio, haciendo mención a los dichos de Aránguiz sobre su hija Angie.

“No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo”

Y es que Alvarado estuvo en PH, donde se refirió al matrimonio de Aránguiz y Jorge Valdivia. En ese contexto, opinó que la influencer no tenía dignidad por perdonar las infidelidades de su marido.

“No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado. Tiene todas las de perder . Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces”, precisó.

Y claro, en el live Anita dejó en claro que la mala onda se originó cuando Angie tenía 17 años y mantuvo un affaire con Jorge Valdivia, de quien dijo, estaba enamorado e incluso pensó en dejar a Aránguiz.

Consultada sobre una posible reconciliación con la exchica Mekano, Alvarado dejó en claro que no hay opciones. “Por qué voy a hablar con esa mujer. Además es bruja. Esta mujer es realmente mala. Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa, y como la conoció sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz. Y el nivel de mentiras de ella, ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo”, sentenció.