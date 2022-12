Apple TV estrenará documental sobre la ‘Super Liga’ que idearon varios clubes de fútbol en Europa

La Superliga europea de fútbol fue una empresa mercantil creada con la finalidad de organizar una competición internacional de clubes de fútbol a nivel europeo, entre los que se encontraban gigantes como: Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Associazione Calcio Milan, Chelsea Football Club, Arsenal Football Club, Club Atlético de Madrid, Football Club Internazionale Milano, Juventus Football Club, Liverpool Football Club, Manchester City Football Club, Manchester United Football Club y Tottenham Hotspur Football Club.

El inesperado anuncio provocó una reacción violenta dentro de las oficinas de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federation Internationale de Football Association (FIFA) que, tras negociaciones con otros clubes, finalmente tumbaron el proyecto futbolístico.

Sobre todos los detalles acontecidos durante esos días, explorará un documental realizado por Apple TV que se estrenará en enero del 2023.

[Te recomendamos leer: Críticos de la realeza sobre el documental Harry & Meghan: “Nadie está tomando lecciones de honestidad de ellos”]

“Super League: The War for Football” disponible en Apple TV

El programa, que se estrena el 13 de enero del 2023, incluirá entrevista con los presidentes de ligas, propietarios de clubes y las personas involucradas directamente con la creación de este mega torneo entre los clubes más importantes del mundo.

La serie de cuatro partes “documenta la batalla de alto riesgo que se desencadena cuando surgen planes para una liga separatista y el pasado, presente y futuro del fútbol europeo chocan, dejando a los líderes más poderosos del juego para defender o cambiar las tradiciones del deporte”, según el logline.

Jeff Zimbalist (“The Two Escobars”) de All Rise Films, dirigió y produjo la serie con Libby Geist (“The Last Dance”) como productora y Connor Schell de Words + Pictures como productor ejecutivo.

Tráiler de la serie “Super League: The War for Football”