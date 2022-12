Eduardo Fuentes se prepara con un coach para no desentonar con cueca en el Festival de Olmué

Eduardo Fuentes reveló que por estos días, y como parte de su preparación en TVN para animar junto a Ivette Vergara el próximo Festival del Huaso de Olmué, se ha puesto en las manos de un coach del canal público para no desentonar con el baile de cueca que deberá realizar en el escenario de El Patagual.

En entrevista con lahora.cl, donde el periodista también valoró su llegada este año a la señal televisiva, que en pocos meses le ha permitido ganar un alto perfil en el canal gracias a la conducción del late “Buenas noches a todos” y su confirmada animación en el matinal en 2023 -junto a María Luisa Godoy-, reafirmó su compromiso con el evento musical de Olmué, una instancia que espera le sirva para dar el gran salto al Festival de Viña del Mar.

“Para mí el paso por Olmué es el paso por Olmué. Ojalá poder hacerlo el próximo año, el próximo y el próximo. Yo feliz. Y lo otro (animar en la Quinta Vergara), uno nunca sabe. Me encantaría”, reconoció el periodista, quien agradeció a TVN las posibilidades de crecimiento profesional que ha tenido desde su arribo al canal.

Los proyectos de Eduardo Fuentes

“Yo creo que uno tiene en la vida que impregnarse de actitud. Y la actitud siempre tiene que ser esa, este va a ser el mejor momento, lo estás haciendo la raja, está saliendo todo bien. Pero más allá de eso, estoy contento de lo que está pasando, sobre todo aquí en TVN, las posibilidades que me da el canal de hacer cosas distintas y de probarme”, puntualizó.

Respecto de su animación en Olmué, Fuentes asegura que no sólo él está entusiasmado con la posibilidad de retomar a los eventos presenciales luego de las restricciones de aforo que hubo los últimos años debido a la pandemia.

“No son solamente los artistas son los que están deseosos por volver a los escenarios, porque es su trabajo, a lo que se dedican, sus familias viven de ello. Sino también la gente que quiere verlos, estar con ellos, gritar, reír. Tenemos que gozar más, estamos sufriendo demasiado”, reconoció el conductor, quien afirma estar viviendo “un sueño” al poder animar en El Patagual.

“Fue un sueño, no lo puedo decir de otra manera. Cuando me lo dijeron no quería que se notara tanto en la cara que estaba tan emocionado. Para los que animamos eventos sabemos que hay escenarios que son históricos para Chile, Viña y Olmué. Olmué tiene estas características, es un festival familiar, cercano, que rico poder llegar ahí. Me siento honrado, es una forma de cerrar un precioso año, lleno de vicisitudes, y que en lo personal me deja muy feliz”, insistió Fuentes, cuya primera tarea, asume, es la de cumplirle al público del festival con un impecable y tradicional pie de cueca.

“Lo primero es la cueca, cuando chico era bueno pero ahora más grande le metí a la cueca brava. Pero la cueca de salón requiere preparación, ordenadito, tengo que estar a la altura. Tenemos un coach, acá”, dijo.

“Lo otro también es estudiar a los artistas, conocer su historia. Aunque lo que más me gusta, de la biografía, es sentir la energía de la gente, eso es lo más rico. De todos, los asistentes, los que organizan, los músicos, los emprendedores, todo, eso me alimenta mucho”, finalizó.