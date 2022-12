“Hay gente que le deseo el mal”: José Miguel Viñuela realizó una fuerte confesión en “Tal Cual”

En el panel de “Tal Cual” de TV+, el animador José Miguel Viñuela junto a Raquel Argandoña y Jordi Castell hablaron sobre la venganza, y el fotógrafo habló de lo gratificante que es saber que la persona que te hizo daño, están sufriendo. Entonces, el conductor señaló que no siempre eso llega.

“Yo no estoy tan seguro que el que la hace, la paga. Me ha tocado ver casos, a veces se demora. Me ha tocado ver casos de canalla que siguen viviendo a destajo habiendo caga** a 1.200 personas y siguen ahí y no pasa nada”, declaró.

“Como esta frase ‘¿Cuándo me voy a sentar en la puerta de mi casa, a ver el cadáver de tu enemigo al pasar’. Perdón que lo diga tan abiertamente en pantalla, pero yo quiero sentarme un día en la puerta de mi casa, a ver el cadáver de tu enemigo al pasar”, continuó el animador.

Posteriormente, Viñuela expresó fuertemente que “hay gente que le deseo el mal. Te estoy hablando de gente que ha hecho mal gratuitamente”. Él señaló que ya no le da tanta rabia lo que le hicieron, esto en referencia a la estafa de Alberto Chang del cual fue víctima, sino le da rabia la estafa que le hizo a otros.

“Acá hay muchos adultos mayores que también confiaron, cuando una persona confía a los 75 años no tiene cómo volver a levantarse. Ese es el dolor que me provoca, cómo te puedes cag** a una abuelita, cómo te puedes cag** a tu mamá”, sentenció.