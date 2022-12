“Me dio miedo”: Raquel Argandoña reveló particular evento paranormal que tuvo al preparar su casa para Navidad

Raquel Argandoña sorprendió anoche en “Tal cual” al contar a sus compañeros del programa de TV+ de una particular experiencia paranormal que sufrió al preparar su hogar para la próxima Navidad y que la dejó con los pelos de punta.

Fue en medio del debate que abrió el animador, José Miguel Viñuela, respecto de los preparativos navideños para la próxima semana que Argandoña recordó que estas fechas, para ella, tienen hoy en día una connotación distinta a la de celebraciones anteriores luego del fallecimiento de su madre y el distanciamiento que afectó a su familia tras la agresión de Nano Calderón a su padre.

La experiencia paranormal de Raquel Argandoña

“A mi me da pena ahora (la Navidad). Porque cuando parten tus papás te da pena. Y cuando la familia está dispersa, más pena. Pero ahora yo no hice arbolito. Hice (...) acuérdate que antes yo, parecía juguetería mi casa, pero al final, cuando uno desarma la Navidad, una es la única que ordena. Y tiene que guardar el viejo pascuero, las bolas de árbol y todo”, inició la mediática, quien luego dio cuenta del inesperado suceso que la dejó helada.

“Entonces ahora, Evelyn, que es la de ‘Siempre flores’, mi gran amiga, me decoró la Navidad. Y yo tengo unos monos que tienen On/Off, no es cierto, siempre los tengo en off. Y el otro día, yo estaba sola en mi casa, y empieza a cantar el mono. Oye, por eso me reía anoche del mono, empieza a cantar y lo fui a ver y estaba en off”, contó Raquel, quien luego de su primer impacto con el hecho paranormal, reconoció que lo procesó como una señal de sus padres.

“Yo creo que fue mi papá o mi mamá, pero fíjate que en un principio me dio susto y después dije: ‘Sabís (sic) que, es como un llamado de, como diciendo: ‘Sabís (sic) que, no estís (sic) triste porque estamos acá'. Y me sentí acompañada”, afirmó.

“Estaba absolutamente en off. Movía al mono, a ver si estaba la pila, alguna cosa rara, y nada. El mono nunca sonó, salvo cuando le bajo a on”, explicó Argandoña.

“Si me llega un mensaje de mi papá o mamá me siento tranquila, absolutamente. Al principio sentí susto, obviamente, pero después me dije ‘no’, sabís (sic) que me acordé altiro de ellos”, recalcó la coanimadora, quien al final de su relato incluso soportó las bromas de doble sentido que le hizo Viñuela.

“Primera vez que me cantó el mono solo, por eso me impactó, porque normalmente lo muevo yo. No le hablé, pero si lo moví. Sígueme molestando nomás (a Viñuela), sígueme molestando. Este llega al límite, porque me dicen (de la dirección del programa): ‘Cuidado, Raquel, cuidado’ y yo no te la nombro, no te la nombro, yo estoy a punto”, cerró entre risas la mediática.