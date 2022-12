“Ni yo me había dado cuenta”: Priscilla Vargas reconoce que hace tres años no se imaginaba estar animando un matinal

“El riesgo es parte del crecimiento”, resume Priscilla Vargas en su entrevista con Revista Ya, publicación donde la periodista hizo un crítico análisis de sus primeros dos meses a cargo de la conducción, junto a José Luis Repenning, del renovado matinal “Tu día”, de Canal 13.

Arribada este año a la estación televisiva controlada por el clan familiar de los Luksic, la periodista ha hecho un exitoso tránsito desde su labor de conductora en los noticiarios de Mega, su antigua casa laboral, al liderazgo de un necesitado franjeado en la señal privada.

Y si bien Vargas insiste en que su experiencia en este tipo de programas es un camino del que “tengo mucho que aprender”, saca cuentas alegres de su trabajo con Repenning.

El análisis de Priscilla Vargas

“La experiencia de participar en este formato me obliga a sacar capacidades de las que ni yo me había dado cuenta que tenía, porque es otro modo de comunicar”, explica Vargas, quien además destaca el cambio editorial de los últimos años en los matinales como un elemento a considerar.

“Cambiaron drásticamente desde octubre de 2019. Más allá de llevar entretención y compañía, que son muy importantes, se convirtieron en programas con información relevante y transversal. Quizá nunca me hubiera imaginado estar a cargo de uno hace tres años. Eran otra cosa. No tenía las condiciones para ser animadora de un matinal, porque no soy animadora”, reconoció en la publicación.

“Un matinal puede sacar lo peor y lo mejor de ti, porque son cinco horas al aire en las que uno no puede estar actuando. Si uno trabaja en lo que le gusta, el resto fluye”, puntualizó Vargas, quien de momento se siente cómoda estos cambios de contenidos en los matinales.

“Ahora, con todos estos cambios, me acomoda mucho. Hay un rol periodístico y una responsabilidad que obligan a mostrarte no solamente como profesional, sino también como persona. Eso humaniza la televisión. Es un trabajo mucho más desafiante. Todos los días partimos de cero. Al momento de tocar temas sensibles, es importante considerar que las personas están mucho más informadas que antes”, enfatizó Vargas, quien prefiere no dormirse en los laureles con tan poco tiempo de exposición en el espacio de Canal 13.

“La crítica constructiva es bienvenida. Tengo mucho que aprender y estoy abierta a los comentarios, siempre y cuando sean bien intencionados”, aclaró la periodista, quien expone que pasar de ser una periodista del área de prensa de un canal como Mega a un rostro emergente del 13 “es una tremenda responsabilidad”.

“Sobre todo por cómo ha cambiado la sociedad y cómo se ha reflejado ese cambio en la televisión para que haya cercanía y empatía. Pero, para que haya empatía, uno tiene que conocer esa realidad”, concluyó.