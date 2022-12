Paty Cofré se quebró en “Juego textual” al recordar las secuelas que le dejó a su hijo el covid-19: “Casi me lo lleva”

Un emotivo episodio protagonizó este martes la comediante Patricia Cofré, quien en entrevista con el programa “Juego textual” recordó el difícil momento que sufrió luego que su hijo se contagiara de covid-19, y pese a recuperarse del virus, quedó con graves secuelas que lo llevaron ser operado de una fibrorsis pulmonar.

La humorista, que ya había abierto su corazón a las panelistas del programa al contarles de su difícil infancia con su madre y abuelo, del abandono de su padre y del abuso físico que sufrió de parte del papá de su hijo (“me dijo: ‘Esa cría quizás entre cuántos te la hicieron’. Además, me golpeaba mucho”), no pudo contener las lágrimas al revelar del duro momento que padeció con la situación de Yerko.

“Él todo lo sabe, yo no le oculto nada (...) mi hijo es muy protector, a pesar de todo lo que ha pasado él, también, porque a él le dio covid-19 y casi me lo lleva. Estuvo intubado 10 días. Estuvo intubado. Después, cuando salió de la clínica, salió con una fibrosis pulmonar, al pulmón izquierdo. Un año de tratamiento”, reveló Cofré, quien contó que luego de ser dado de alta del virus, su hijo debió ser operado por sufrir de una artrosis de cadera.

La pena de Paty Cofré en Canal 13

“Ahora es peor la cosa. Es peor, porque él empezó con un dolor en la ingle, y las secuelas del covid-19, le dio artrosis a las caderas (...) el año pasado se puso una prótesis, y ahora, el 4 de octubre, tuvo que ponerse la otra”, lamentó la artista, quien se quebró al relatar el hecho.

Patricia Cofré. Fuente: Canal 13.

Al verla tan acongojada, Sergio Lagos se acercó a Cofré para presentarle un video de su hijo, quien en pocos segundos declaró sentirse orgulloso de su madre por “el ejemplo de vida que me has dado todos estos años”.

“Hola mamá, estoy haciendo este video para decirte todo lo importante que eres para mi. Lo orgulloso que me siento de ser tu hijo, y el ejemplo de vida que me has dado de vida todos estos años. Como una mujer, madre soltera, que criaste un hijo y te mantuviste como una mamá y como miles de mujeres en este país, que lo hacen todos los días, y todos los días se levantan a luchar por su familia, eso para mi es un valor, como orgullo de vida, que es impagable”, inició Yerko.

“Nos has ayudado a nosotros hasta el día de hoy. Hoy, tú ya más tranquila con tus cosas personales, pero sigues trabajando, dándote por entero a la gente y al escenario que es lo que tu vida siempre ha sido. Que nosotros como familia nos sentimos orgulloso, yo y mi abuela, que en paz descanse, que siempre está presente con nosotros. Siempre hablamos de lo que importante que has sido para todos. Un montón de orgullo porque te reconozcan (en el programa) y porque vean la gigantesca mujer y madre que eres”, cerró el hijo de la humorista.

“Maravilloso, maravilloso. Es tanto el amor que siento por mi hijo, que no tengo palabras. Los dos hemos sufrido. Gracias a Dios, que él, pese a sus prótesis, se siente bien, tira para arriba, es simpático, siempre está con la talla, bueno. ¿A quién saldría así?”, finalizó la humorista.