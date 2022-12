Daniela Aránguiz y el mensaje a Angie Alvarado: “Le deseo de verdad que nunca sufra lo que ella me hizo sufrir”

En conversación con “Buenas Noches a Todos”, Daniela Aránguiz se refirió al conflicto con Anita y Angie Alvarado y su separación de Jorge Valdivia, de una forma más humana y sentida. Durante la entrevista la influencer sí adelantó que la polémica con la ex “Geisha Chilena” se va a Tribunales.

“Este tema va a estar en mano de los abogados, en Tribunales”, dijo Aránguiz, respecto al live que hiciera el domingo pasado Anita Alvarado, donde habló de la infidelidad de Valdivia con Angie, cuando ésta tenía 17 años.

Las penas de Aránguiz

Precisó a Eduardo Fuentes que sus primeros años de matrimonio “pensé que me había casado con el hombre perfecto, que éramos bendecidos con todas las cosas que nos estaban pasando y de repente me llega un balde de agua fría, lo que más me duele es que durante muchos años se decía que yo perdonaba por regalos económicos y eso duele”.

“Eso es totalmente falso, es cosa de preguntarle a cualquier abogado qué es lo que le conviene a una mujer estando casada con bienes conyugales, con la situación que tenía Jorge, si era mejor estar casada o separada, yo era una niña”, agregó.

Polémica con las Alvarado

“Esta era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, todo lo que dijo son cosas muy antiguas”, dijo con respecto a las declaraciones de Anita.

Fuentes le consultó “¿por qué crees que estas polémicas se reactivan?”. Aránguiz respondió que “claramente la televisión es un ambiente donde una gana mucho mejor cuando no tienes una profesión, siento que agarrarse de algo que pasó hace mucho tiempo vuelve a abrir trabajo, la economía no está buena, lo entiendo, pero de otro modo para mí es gratis, esto no me ayuda en nada por lo contrario, me quita de mi posición”.

Con respecto a Angie, Aránguiz recordó la entrevista que le dio al mismo Eduardo Fuentes, “tengo el recuerdo de ti mismo hablando con ella, donde te contó cómo se reía de mi, que era la tonta que no me daba cuenta”.

En cuanto a Anita dijo que “no le deseo mal, para nada (...) Ojalá que pueda trabajar bien, dignamente, como lo está haciendo ahora”, mientras que para Angie: “Le deseo de verdad que nunca sufra lo que ella me hizo sufrir”.