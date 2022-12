Eugenio Derbez le responde a Victoria Ruffo por llamarlo “viejito”

Eugenio Derbez es uno de los actores más importantes de México, por lo que hace unas semanas atrás preocupó a sus fans al sufrir un accidente en su hogar que le llevó a quirófano y lo mantiene bajo constante observación médica.

El comediante arribó a su país natal y logró hablar frente a las cámaras sobre su estado y cómo ha enfrentado las semanas que ha calificado como “muy duras”.

Derbez sufrió una fuerte caída después de intentar manipular un juego de realidad virtual y sigue recibiendo tratamiento y terapia para mejorar su condición.

Eugenio Derbez le responde a Victoria Ruffo

El programa matutino Venga La Alegría compartió donde conversa sobre su recuperación en los últimos días.

“Tuve visita con el doctor que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga, aún no puedo hacer muchas cosas. Va a llevar de 6 meses a un año una recuperación completa”, dijo.

El también productor confesó que atravesó una fuerte depresión pues llegó a pensar que perdería su brazo, pero se mantiene muy optimista al tener una gran posibilidad de recuperar el 97 % de la movilidad de su brazo.

“Me dio un poco de depresión. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Pensé que podía llegar a perder el brazo”, confesó.

Como era de esperar el mexicano usó su gran sentido del humor para referirse a los comentarios de Victoria Ruffo, la madre de su hijo José Eduardo, quién lo llamó “viejito” y dijo que oraría por su salud.

“Mira, se tardó… No. Estoy muy agradecido, vi que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que hoy elevaré una oración por ella de regreso. Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería recordarle que ella es mayor que yo, entonces… Yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que superarlo “, declaró.