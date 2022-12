Marcianeke llora a mares con María Luisa Godoy: “No me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima”

“Urbanos” de TVN se alista para presentar un nuevo capítulo y esta vez con Marcianeke, que dejó ver su lado más sensible en entrevista con María Luisa Godoy.

En los adelantos presentados en el Instagram del canal, se ve cómo Matías Muñoz llora amargamente, cuando la conductora le preguntó “¿Qué es lo que más te duele?”,.

“No sé, trato de demostrar que estoy haciendo las hue** bien, siendo que no (...) no me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima”.

Insistió en que “no le lloro a nadie, no me gusta mostrar que lloro”.

“Yo he estado solo en esto, en lo que es mentalmente no he podido refugiarme en alguien, poder decirle mis cosas, siempre me las guardo, pero llega un límite”, dijo, mientras la animadora le toma sus manos.

Revisa el video: