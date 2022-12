“Que me pague la sinvergüenza”: Entrevistada realizó curiosa petición al Viejo Pascuero

Hay veces que los despachos en vivo de los matinales dejan una que otra papita. Así fue como se convirtió en viral la entrevista que realizó un reportero del matinal “Más positivo” de la Región del Maule que le consultó a una señora que le pidió al Viejo Pascuero para Navidad. Si bien, dijo que no le pedía nada, aprovechó el momento de mandar un directo mensaje a su sobrina.

“No le pido nada yo”, dijo en un comienzo. Pero el entrevistador quiso sacarle alguna palabra más e insistió.

Ahí fue que la adulta mayor aprovechó los minutos de fama para funar a su familiar por la millonaria deuda.

“Lo único que pediría que mi sobrina me pagara lo que me debe...la sinvergüenza”, sorprendió al hombre del micrófono, quien no esperaba semejante petición y solo atinó a reír.

“De verdad me debe casi un millón de pesos la sinvergüenza”, volvió a repetir en un tono claramente molesta.

El momento fue compartido por la cuenta @televisivamente, quienes destacaron “Cuando la simpática nota navideña se torna dark”.

La publicación recibió diversos comentarios, donde los usuarios aprovecharon de chacotear con la espontánea respuesta.

“una cosa que aprendi en la vida.... nunca saques prestamos con tus familiares”, “Cuando la nota se vuelve funa”, “El espíritu navideño nos une”, “El espiritu de la navidad de futurama se hace sentir”, “Las joyitas de la Tele de Regiones xD”. “Es una petición humilde, nada del otro mundo”, “el ojito pa entrevistar xd jajsjwsjajwjsw”.

“No lo encuentro gracioso”

Aunque hubo otros que también aprovecharon la ocasión para debatir del tema, señalando que sería más común de lo que parece, que adultos mayores sean víctimas de gente inescrupulosa.

“Trabajé en retail y se sorprenderían la cantidad de cafiches que existen. Le dejaban la deuda a sus viejos y estos terminaban pagando con la plata de la jubilación”, “Pobre señora, no lo encuentro gracioso”.