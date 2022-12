Amaia Montero reapareció enviando emotivo mensaje a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero recién reapareció tras ser hospitalizada en octubre debido a un cuadro de ansiedad y estrés. De hecho, paso un mes internada en una clínica de Navarra, España, desde donde fue dada de alta hace pocos días.

Todo esto, luego que la cantante alarmara a sus seguidores al publicar una fotografía en la que se le veía despeinada y sin maquillaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió en esa oportunidad para acompañar una imagen suya en blanco y negro que se viralizó rápidamente.

Reapareció en redes

Claramente, la artista ha ido lentamente volviendo a su rutina y la tranquilidad, tanto así que ahora aprovechó una publicación de su querida exagrupación La Oreja de Van Gogh para interactuar en Instagram.

Recién, la banda española cerró su gira “Un susurro en la tormenta”, con la que contabilizaron 125 conciertos en todo el mundo, y aprovechó para dejar un sentido mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, tal como consignó el portal de Meganoticias.

“Se acabó. Hace más de dos décadas que organizamos nuestras experiencias vitales por discos. Ayer bajamos el telón de ‘Un susurro en la tormenta’ que inevitablemente estará ligado al Covid y a los 125 conciertos por medio mundo”, expresó la banda en su sentido comunicado.

Ciertamente, Amaia se emocionó con aquellas palabras y no dudó en responder. Lo hizo con amor. “Well done babys!! (Bien hecho, bebés)”, escribió la vocalista para demostrar el orgullo que siente por la agrupación que le dio fama y que cerró la gira en Chicago, Estados Unidos.

Instagram Amaia Montero

Rápidamente, el gesto de la exintegrante de la banda española encontró retribución de parte de Pablo, Álvaro, Haritz, Leire y Xabi. “Reina”, “eres lo máximo”, “ya esperamos tu regreso” y “te amamos” fueron solo algunos de los comentarios.