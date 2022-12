Amazon confirma que está desarrollando una serie live-action de God of War con Kratos y Atreus

Los sueños se hacen realidad y el de un live-action de God of War, la aclamada saga de videojuegos de PlayStation, es un hecho. Amazon ha confirmado que ingresa a la industria de adaptaciones de videojuegos con Kratos y Atreus.

La cuenta de Twitter de Amazon Prime Video hizo oficial el desarrollo de un programa basado en la galardona serie de juegos de Sony - Santa Monica Studios.

“Se acerca God of War”, escribieron, añadiendo una imagen de Kratos y Atreus, los protagonistas del reciente God of War: Ragnarök.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de The Hollywood Reporter (THR, por sus siglas en inglés), Rafe Judkins de The Wheel of Time actuará como productor ejecutivo de la adaptación, mientras que los nominados al Oscar, Mark Fergus y Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) escriben y también son productores ejecutivos.

Gizmodo recordó que Deadline informó en marzo que Amazon estaba en conversaciones con Sony para adaptar God of War a una serie en streaming de “gran presupuesto”.

La ambición de Amazon con God of War

En un comunicado, Amazon demostró su ambición por este proyecto y confirmó la participación de Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio en la serie.

Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios, expresó: “God of War es una franquicia convincente y basada en personajes que creemos cautivará a nuestros clientes globales tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración”.

“Nos sentimos honrados de compartir la aventura de explorar la mitología de God of War de una manera tan trascendental con Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio”.

Kratos y Atreus

El informe de THR añade que la serie, de la que se desconoce su elenco, está en desarrollo desde marzo y que, en cuanto a su trama, seguirá a Kratos, el dios de la guerra, que se exilia de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia y cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard.

“Cuando muere su amada esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo separado para esparcir sus cenizas desde el pico más alto: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”, revela la sinopsis filtrada.

God of War se une a una lista creciente de series de alto perfil basadas en videojuegos que también incluye Halo en Paramount+ y el próximo The Last of Us de HBO. Sony y PlayStation Productions también están detrás de The Last of Us, junto con series basadas en Twisted Metal (Peacock) y Horizon (Netflix).

La semana pasada, God of War: Ragnarök ganó seis premios en The Game Awards 2022, incluidos Mejor narrativa y Mejor diseño de audio.