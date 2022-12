El romántico y revelador comentario que Julián Elfenbein dejó en Instagram a Mane Sweet

El amor está en el aire. Ya se destapó el romance de Julián Elfenbein y María Elena Sweet, y ninguno de los dos lo esconde, al menos en redes sociales, donde corazones y “LOVE YOU”, ya se pueden leer en sus interacciones.

En la última publicación de la actriz en Instagram, donde hace mención a un producto, el animador de CHV pidió el suyo.

“Quiero el mío”, le escribió él, mientras que Sweet le responde: “tengo elegido un producto especial para tí”.

Pero no es todo, porque luego el animador de “Pasapalabras”, escribió: “Love You”.

Comentarios Julián Elfenbein Captura Instagram

Pero si ya todos saben...

La jurado de “Yo Soy” Francisca García-Huidobro sacó a colación la supuesta relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett, de la cual la prensa rosa especula desde antes de la primavera, y señaló que le da “celos” ver a la pareja, quienes son sus compañeros en Chilevisión, comentó en el programa “Socios de la parrilla”.

La exactriz y animadora de farándula estuvo invitada junto a su amiga Ingrid Cruz, en el espacio de Canal 13 conducido por Francisco Saavedra. Fui ahí, cuando hablaban de celar a los amigos y colegas, cuando la ex de Julio César Rodríguez se refirió sin pelos en la pelos en la lengua, sobre affaire que sería un secreto a voces.

“Yo ahora igual molesto a Julián con la Mane Swett. De hecho, no le dirijo la palabra hace como tres semanas porque esas cosas me pican, me dan celos. Soy El perro del hortelano, no como ni quiero que coma nadie”, despotricó la Fran, provocando las risotadas en el set.

“No quiero que ande con nadie, deseo que esté solo siempre… como yo”, concluyó, respecto a su amigo y conductor de “Pasapalabra”