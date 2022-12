“Es un tema sensible”: Ingrid Cruz presentó a su hija en TV y se refirió a su futuro

La actriz Ingrid Cruz presentó por primer vez a su hija adolescente Emilia Scheinffelt en televisión, precisamente en el programa “Socios de la parrilla” de Canal 13, donde estaba invitada junto a Francisca García Huidobro. En la ocasión, habló del orgullo que siente por la relación que tiene con ella, pero también lo que la preocupa: su futuro laboral, puesto que quiere estudiar teatro.

“Mira, es un tema sensible, porque si me preguntas si quiero que estudie Teatro, una parte mía dice que sí y la otra no. Ella quiere ser actriz, lo hemos hablado. Entre varias carreras, esa es una por la que quiere optar”, señaló.

La principal preocupación que explicó al actual integrante de la teleserie de Mega “Hijos del desierto”, radica en que es una carrera de altos riesgos en lo laboral.

“Cuando pienso en lo difícil que es el camino de la actuación en Chile y en el mundo en general… hay muchos. Es una carrera muy competitiva, inestable”.

Sin embargo, aclaró que si es su decisión, ella no podría impedírselo.

“Ante la pasión y las ganas, yo no sería quién para decirle que no”, agregó.

Emilia, en tanto, se refirió a la excelente relación que tiene con su madre y sus deseos de seguir sus pasos profesionales.

“Ella es increíble, es muy buena mamá, somos como mejores amigas”, contó.

Además, agregó que ella fue su inspiración para querer estudiar teatro.

“Siempre me ha interesado mucho el tema, porque desde chica estoy metida ahí, mi mamá me llevaba a los sets”, explicó.

Ingrid Cruz y Emilia Scheinffelt

“Es un ambiente difícil”

Pero quien también compartió la misma preocupación fue Francisca García Huidobro, puesto que su hijo está dedicado a la música urbana.

“(Siento) orgullo, por supuesto, pero al igual que la Ingrid me preocupa. La música urbana es un ambiente difícil, con mucho prejuicio. Se supone que el que hace música urbana, todos usan armas, todos consumen droga, entonces siempre estoy como ojo al charqui”.