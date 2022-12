Hugh Jackman y otras estrellas que conquistaron en Hollywood gracias al apoyo de otros actores

En Hollywood, hay muchos actores que no solo han alcanzado el éxito gracias a su incuestionable talento, personalidad carismática y atractivo, sino también a la generosidad de otras estrellas.

Durante un punto de sus trayectorias, estas luminarias se mostraron solidarias y los ayudaron a alcanzar oportunidades para abrirse un espacio dentro de la industria desinteresadamente.

7 estrellas que triunfaron con la ayuda de otros famosos

A continuación, te presentamos siete estrellas cuyas carreras despuntaron gracias a las altruistas acciones de otros colegas que vieron el potencial en ellos y no dudaron en apoyarlos:

Hugh Jackman

Cuando era una consolidada figura en Hollywood, Russell Crowe ayudó a su compatriota Hugh Jackman a ganarse el papel que lo lanzó al estrellato: Wolverine en la primera cinta de X-Men.

El director Bryan Singer quería a Crowe para el rol, pero él sugirió a Jackman. “No, acabo de rodar Gladiador y no es para mí, pero podrías tener en cuenta a este tipo”, contó Hugh en 2012.

Charlize Theron

La actriz sudafricana está eternamente agradecida con Tom Hanks por darle su primera oportunidad en Hollywood con un papel en The Wonders, la cinta con la que debutó como director.

La estrella recordó lo generoso que fue el actor durante su audición cuando entregó a Hanks el premio Cecil B. DeMille para celebrar su trayectoria en los Globos de Oro de 2020.

“Después de la primera lectura creía que lo había arruinado todo. Se me había olvidado respirar y Tom me miró y dijo: ‘Lo siento, ¿puedes darme cinco minutos? Tengo que salir, pero cuando regrese repetiremos esta escena de nuevo”, contó.

“Tom no necesitaba cinco minutos, yo necesitaba cinco minutos. Esos cinco minutos fueron un regalo para mí porque vio a una joven actriz, sudando, intentando ocultar su ataque de pánico y su marcado acento sudafricano. Ese es el tipo de hombre que es y por eso amamos a Tom Hanks”, dijo.

Daniel Radcliffe

La carrera que Daniel Radcliffe ha logrado construir difícilmente se explica sin su interpretación de Harry Potter en la saga sobre el aprendiz de mago, un papel que obtuvo gracias a Maggie Smith.

La actriz, quien dio vida a la profesora McGonagall en las cintas, recomendó a Chris Columbus darle la oportunidad de hacer el casting a Radcliffe, con quien había actuado antes en una serie.

“Básicamente, le debo todo a ella”, reconoció en una ocasión el histrión al recordar cómo llegó a su vida el papel que lo catapultó a la fama mundial.

Vin Diesel

Durante la década de los 90, la carrera actoral de Vin Diesel despuntó luego de que Steven Spielberg decidió otorgarle un papel en su aclamada película Rescatando al soldado Ryan.

El director quedó cautivado con el actor luego de verlo protagonizar un par de proyectos dirigidos, escritos y protagonizados por Diesel, por lo que decidió escribir un papel para él en la cinta.

En una entrevista a The National, Diesel recordó unas palabras que Spielberg le dijo: “Cuando escribí el papel para ti en Rescatando al soldado Ryan, obviamente estaba contratando al actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que hay en ti, y no has dirigido lo suficiente”.

Donald Sutherland

El actor canadiense Donald Sutherland no habría logrado convertirse en la leyenda de Hollywood que es si no fuera por la generosidad que un día Christopher Plummer tuvo con él.

A finales de los 60, Sutherland había fascinado al mundo con su actuación en su primera gran cinta, Doce del patíbulo, y su agente le pidió que se mudara a la meca del cine para lanzar su carrera.

Sin embargo, estaba trabajando en Inglaterra y no contaba con dinero suficiente para costear el viaje para él y su familia. Shirley Douglas, su esposa entonces, aconsejó pedirle ayuda a Plummer.

Donald, quien había trabajado un par de veces con el entonces consolidado Christopher, no pudo terminar de expresar su petición cuando su colega le ofreció 1500 dólares para viajar a EE. UU.

“Cada vez que pienso en ese momento me siguen dando ganas de llorar”, recordó durante una rueda de prensa en 2018.

Julianna Margulies

La famosa actriz Julianna Margulies alcanzó el estrellato gracias a su actuación en ER, una exitosa serie que protagonizó durante varias temporadas con George Clooney.

No obstante, en la primera versión del programa piloto, su personaje moría. Por lo que, mientras buscaba otros roles, Clooney la llamó para persuadirla a no hacerlo porque la “resucitarían”.

“En serio, le debo mi carrera a George Clooney porque mi personaje murió en el episodio piloto de ER”, aseveró en una visita a Late Night with Seth Meyers en 2018.

“Estaba a punto de firmar una comedia de situación no muy buena porque regresé a Nueva York. Necesitaba un trabajo”, rememoró. “(George) Me llamó de la nada”.

“Se arriesgó el cuello por mí y dijo: ‘Escuché que tu personaje probó bien. Y si yo fuera tú, no aceptaría otro trabajo porque creo que te van a devolver a la vida”, develó.

Johnny Depp

Johnny Depp no quería dedicarse a la actuación, sino a la música; sin embargo, en medio de una mala racha económica a comienzos de los 80, su amigo Nicolas Cage le sugirió comenzar a actuar.

“Le mandé a ver a mi agente, que le envió a su primera audición que fue Pesadilla en la calle Elm. Consiguió el papel ese mismo día”, contó Cage al periódico The New York Times.