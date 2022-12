Loreto Aravena impacta con imagen de tratamiento por mordida de araña y confiesa: “Soy optimista y sigo con mis proyectos laborales a full”

La actriz Loreto Aravena no lo ha pasado nada de bien durante estos últimos días. Sufrió la mordida de una araña de rincón, lo que es una pesadilla para varios, más en meses de altas temperaturas. “Al principio sólo me puse hielo pensando que podía ser una abeja, pero luego se me hincharon ambos pies y debí ir al centro asistencial más cercano”, contó hace un par de semanas en LUN.

Este jueves subió una storie que abrió la curiosidad de muchos, donde se muestra el tratamiento que se está aplicando en la zona afectada. Es así que la contactamos para que nos contara cómo va su evolución y más detalles de las primeras atenciones.

Aravena relató a Publimetro que tras ocho horas posterior a la mordida se tuvo claridad se lo que realmente le pasó. “Me inyectaron corticoides y antihistamínicos”, precisó.

La actriz dijo que sentía mucho dolor en la zona afectada- que es la pierna- inflamación y “luego la piel va cambiando, primero fue rojo, luego violeta, luego más rojo, luego negro, que es cuando llega la necrosis”.

“Los síntomas son similares a una picada de abeja solo que se extienden en el tiempo. Las consecuencias pueden ser mortales o como mínimo, daño renal. Al principio no podía caminar del dolor, ni dormir pero eso fue la primera semana. En mi caso, solo tengo la herida, que tarda mucho en cicatrizar y la incomodidad al bañarse, vestirse, no poder hacer ejercicio, etc”, sostuvo.

El tratamiento

Aravena dio a conocer una fotografía de cómo luce su pierna en medio de un tratamiento que se llama VAC. “Luego de la escarectomía que debieron hacerme (para sacar la necrosis) queda una herida profunda en la piel que me han curado ya por varias semanas (cicatrización por segunda intención) y como ese proceso ha sido lento me recomendó el cirujano plástico está VAC que ayuda a regenerar más rápido”.

Storie de Loreto Aravena Instagram. La actriz muestra su tratamiento VAC

Pero sí precisó que “ahora mismo estoy con mucho dolor por que la máquina ejerce presión negativa en la herida para regenerar más rápido, pero soy optimista y sigo con mis proyectos laborales a full”.

El consejo de Loreto Aravena

Tras esta experiencia, Loreto envió un consejo a nuestros lectores. “Les diría que es importante aprender a convivir con la naturaleza. Que debemos saber reconocer la araña de rincón, es pequeña, marrón, de patas cortas, con cuerpo en forma de violín y rápida), mantener espacios con luz y ruido (ambas desagradables a las arañas) limpios en detalle, camas separadas de la pared entre otras cosas”.