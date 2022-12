“Me dan celos”: Francisca García-Huidobro sobre romance de Julián Elfenbein con Mane Swett

La jurado de “Yo Soy” Francisca García-Huidobro sacó a colación la supuesta relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett, de la cual la prensa rosa especula desde antes de la primavera, y señaló que le da “celos” ver a la pareja, quienes son sus compañeros en Chilevisión, comentó en el programa “Socios de la parrilla”.

La exactriz y animadora de farándula estuvo invitada junto a su amiga Ingrid Cruz, en el espacio de Canal 13 conducido por Francisco Saavedra. Fui ahí, cuando hablaban de celar a los amigos y colegas, cuando la ex de Julio César Rodríguez se refirió sin pelos en la pelos en la lengua, sobre affaire que sería un secreto a voces.

“Yo ahora igual molesto a Julián con la Mane Swett. De hecho, no le dirijo la palabra hace como tres semanas porque esas cosas me pican, me dan celos. Soy El perro del hortelano, no como ni quiero que coma nadie”, despotricó la Fran, provocando las risotadas en el set.

“No quiero que ande con nadie, deseo que esté solo siempre… como yo”, concluyó, respecto a su amigo y conductor de “Pasapalabra”

Sin embargo, a pesar de las especulaciones, hasta el momento ni Julián Elfenbein y Mane Swett han confirmado la relación. Lo que sí, son los mensajes que se dejan en Instagram, con emoticones de llamas de fuego y corazones que dan pistas que el amor va viento en popa.

“Prefería salir detrás del sillón”

Además, durante el programa Huidobro aprovechó de contar un encontrón que tuvo con una actriz durante la grabación de una teleserie, a quien acusó de empujarla.

“Es una actriz que llegó muy ‘foronga’, que además se creía la muerte porque era la protagonista. Yo leí los primeros dos capítulos, y dije: ‘Aquí ser la protagonista es lo peor que te podría pasar en la vida’”, aseguró.

Tras ellos aseguró que fue encarada duramente por la colega, quien quiso dejarle en claro quién tenía el papel protagónico.

“La agarró conmigo. Me echó la foca y me pegó un empujón. Estaba Ingrid Cruz, y después llegaron otros actores (a defenderme). Ella venía llegando, y yo tenía mi grupo de amigos”, contó.

“Me dijo: ‘¡Yo soy la protagonista de esta teleserie!’. Yo le respondí: ‘¿Y la leíste? Porque yo prefiero salir detrás del sillón en esta historia’. (La ficción) era tan mala, que yo prefería ser tartamuda y usar anteojos”, bromeó sobre el guion.