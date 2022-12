“Mis papás trataron de alejarme un poco”: Laura de la Fuente explicó los motivos para tomar clases de actuación

Laura de la Fuente explicó este viernes los motivos por los que decidió, una vez graduada de cuarto medio, tomar clases de actuación este año a pesar de las aprehensiones de sus padres, Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

La adolescente, que por estos días disfruta de sus primeros días de egresada de la enseñanza secundaria, se enfoca en su futuro como profesional en medio de su merecido descanso estudiantil dándole rienda suelta a una vocación que llegó gracias a su experiencia de vida al interior de una familia de actores.

Tras los pasos de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

“Mis papás siempre trataron de alejarme un poco de esto porque, al ser hija de actores, siempre pude conocer el otro lado como los viajes, las distancias, los castings, que te digan que no. Pero igual me empezó a gustar la actuación y es algo que me gustaría seguir haciendo, fue algo que descubrí por mí”, reconoce Laura, quien es respaldada por su madre, que enfatiza que “aquí nadie sigue los pasos de nadie, cada uno es único”.

“Laura es Laura, y por algo nunca la hemos empujado. Es más, el curso lo tomó ella sola, ella decidió el lugar. Me enteré cuando me dijo: ‘Mamá, parto esto el lunes. Y además la Moira Miller (la directora que imparte el taller) es maravillosa, yo hice cursos con Hugo (Miller, padre de Moira) y trabajé con la Liliana (Ross, actriz y madre de Moira). Lau me ha contado lo que van trabajando y me encanta. Y lo que va a hacer Laura en el futuro ha sido un tema en mi casa. Yo soy educadora diferencial, entonces la educación es importante pero lo es más la salud mental. Muchas veces se toman decisiones apresuradas por las presiones que ejercen la sociedad o los mismos padres”, argumentó Castro.

Mis papás siempre trataron de alejarme un poco de esto porque, al ser hija de actores, siempre pude conocer el otro lado como los viajes, las distancias, los castings, que te digan que no. — Laura de la Fuente

El interés de Laura por la actuación no llegó sólo por tener de ejemplo a sus padres, cuenta la propia involucrada en entrevista con lun.com, sino que surgió luego de una clase de teatro del colegio donde debió interpretar un monólogo que le conmovió.

Lo que va a hacer Laura en el futuro ha sido un tema en mi casa. Yo soy educadora diferencial, entonces la educación es importante pero lo es más la salud mental. — Angélica Castro

“Empecé a sentir cosas a través del personaje. Cuando lo presenté mis amigas se pusieron a llorar y yo también. Encontré heavy producir esa sensación para uno mismo y otra gente. Así que ojalá poder seguir adelante con esto”, contó.

“Yo este año, desde el principio, comencé a vivir el día a día. Y mi plan para el futuro comenzó a ser entre los negocios y la actuación. Con el puntaje de la PAES y el resultado de otro examen que di en mi colegio en mano voy a ver qué pasa. Quiero seguir en talleres de actuación, que me apasionan mucho, y también viendo otras cosas. También podría ser tomarme un año sabático o hacer un bachillerato”, finalizó.