“Ponme a un gallo buenmozo”: Marlen Olivari reveló el privilegio que tenía en “Infieles”

Los jueves Marlen Olivari es la panelista invitada en el programa nocturno “Tal Cual” de TV+. El animador del espacio, José Miguel Viñuela, destacó lo atractiva que se veía la modelo, y recordó cuando ella decía el informe del tiempo mientras se sacaba la ropa.

En este contexto, Viñuela recordó el programa erótico “Infieles”, en el cual Marlen actuó cuando era emitido. “Pagaban bien. Era mucha actuación, no creas, se actuaba harto entre medio. Claro, al final ya venían de la historia las escenas un poquito más hot, pero uno no estaba desnudo. Yo por lo menos pedía… Uno también podía conversar eso con el director”, comentó.

“Yo pedía que no se me viera nada y tampoco estar pilucha delante de la gente, por ningún motivo. Habían chiquillas que les daba lo mismo (…) Pero también, ojo, que tampoco se podía mostrar cualquier cosa en televisión”, agregó Olivari.

Sin embargo, sus revelaciones no siguieron ahí, ella comentó que tenía el privilegio de escoger a su compañero de escena. “Yo tenía la posibilidad de elegir quienes de los actores posibles. ¿Cómo voy a estar besando a un gallo que no me gusta? (…) Yo le pedía al director, ‘sí, pero ponme a un gallo buenmozo’”, confesó.

“Me tocó con un gringo. También me tocó, ¿sabes con quién? Me pareció simpático… Oye, es que no me acuerdo como se llama. Es actor de teleseries”, continuó Marlen Olivari, quien finalmente recordó que se trataba de Remigio Remedy.