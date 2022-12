“Se muestra un poco picado”: Mauricio Israel y su tajante opinión sobre Pinilla en relación a su exesposa Gisella Gallardo

Este jueves, en el último capítulo de Sígueme y Te Sigo, hablaron sobre las publicaciones que han realizado Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo en redes sociales. Momento en que el panelista del programa, Mauricio Israel, aprovechó de lanzar un muy singular comentario sobre el exfutbolista.

Fue justo cuando comentaron el supuesto affaire de Naya Fácil y Pinilla, lo cual llevó a que Gisella pidiera que dejaran de comentar esas cosas de Mauricio, debido al complejo escenario familiar que está atravesando y que afecta directamente a los hijos de ambos.

De todas maneras, el supuesto romance fue desmentido por la influencer y el exjugador de la selección chilena, quienes negaron cualquier tipo de relación en sus redes sociales.

“Por favor no me pregunten más de mi ex señora! Le deseo todo el éxito del mundo en su faceta periodística y en su vida en general! Ella como me ha confirmado, ha tenido relaciones con otras personas en este último tiempo y espero que encuentre el amor y sea ultra mega feliz”, dijo Pinilla tal como consignó el portal de La Cuarta.

[ LEE TAMBIÉN: Revelan primeras imágenes de Mauricio Pinilla con Gala Caldirola en fiesta familiar ]

“Tengo que decir que...”

“Con todo cariño, respeto y admiración a Mauricio Pinilla, tengo que decir que era un muy buen mensaje, hasta que metió el tema de que ella tenía otra relación”, indicó el periodista sobre lo que escribió Mauricio Pinilla.