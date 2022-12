Angelique Boyer no solo ama al hijo de Sebastián Rulli, también a su mamá: así es su relación

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una de las relaciones más admirables de todos los famosos, pues han encontrado la armonía familiar con el hijo del actor y hasta con su mamá.

Pese a que ambos no quieren tener descendencia propia pues no se encuentra entre las aspiraciones de la francesa, han logrado unir todas las piezas para acoplarse perfectamente.

Así lo confirmó hace poco la protagonista de Teresa, quien aseveró ante los medios de comunicación que se lleva “bien” con la madre de su pareja y que se siente muy feliz cada vez que él puede pasar tiempo con Silvia Rulli.

“Gracias a Dios, viene toda la familia y estamos contentos por eso; el podernos dar el tiempo. Pero más contenta estoy de que Sebas esté de vacaciones, va a poder disfrutar de su familia”, comentó, de acuerdo con La Vibra.

Angelique Boyer sabe que en toda relación duradera es fundamental llevarse bien con la familia del otro, y más si se trata de su mamá, pues son las dos mujeres más importantes en la vida de Sebastián Rulli.

Asimismo, se ha esforzado por tener el mejor vínculo posible con Santiago, el hijastro que ha ido guiando de la mano de su amado.

“Sebas tiene un hijo, esa mecánica en nuestra relación existe. Cuando está Santi es prioridad y hacemos cosas para Santi. Es muy divertido y agradable conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres que son adorables, y muy divertidos y sensibles”, confesó tiempo atrás.

“Sigo pensando que tal vez no sea mamá. Es algo que de momento a mí no me mueve. No creemos en el matrimonio, creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos. Un papelito no va a hacer que lo quiera más”, agregó.