Dos lecciones que debes aprender antes de que se acabe el 2022

Al año le quedan pocos días y es momento de reflexionar sobre lo que has hecho, qué has dejado de lado, cuánto avanzaste o si retrocediste. Igualmente qué aprendiste y qué es lo que te falta aún por dominar. Hoy te presentamos los que debes tener presente antes de que finalice el 2022.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que dejar de quéjate, porque esto solo atrae la negatividad a tu día y te estanca. Enfócate en hacer. Y deja el miedo de lado o úsalo a tu favor, pero evita que te paralice porque te estás perdiendo de muchas cosas hermosas por temor.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No pierdas oportunidades que muchas veces solo llegan una vez en la vida. Solo debes ver los pro y contra. Además, es importante que tomes riesgos si realmente deseas obtener mucho más para tu vida. Sin cambios no se logran cosas distintas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Debes ser tu prioridad. Te enfrascas en resolverle la vida a quienes amas para que no sufran, pero te dejas de lado y tu vida es un completo caos. Acuérdate de atesorar el tiempo, porque a veces no lo tengas como deseas, lo trascendental es cómo lo usas, si es de calidad o solo lo desperdicias.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las mejores peleas son las que se evitan. Trata de no caer en la provocación de quienes quieren verte ofuscada y fuera de tus cabales. Lo bueno y valioso cuesta. Ganarse el dinero nunca ha sido fácil, así que cuando veas una propuesta demasiado tentadora, duda e investiga para que no pierdas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Cultiva el positivismo, ya que ayuda a proyectarte y te motiva a seguir adelante a pesar de los obstáculos del camino. No desistas a la primera. Trata siempre de buscar decenas de formas para obtener el mismo resultado. A veces no es fácil, pero es la clave para de aprender del fracaso.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No emitas juicios sin antes conocer la situación o a las personas porque no tienes toda la información que permitan dar una valoración. Fija límites a los demás y a ti misma, te dará más respeto y sabes hasta dónde puedes llegar y a qué estás dispuesta a vivir.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Utiliza tu red de contacto para que puedas trascender. Ellas te catapultarán, harán más fácil tu camino. Úsalas sabiamente. Perdona tus errores, pues de nada sirve que te a diario te auto flageles con la culpa. La solución es la sanar esa herida, reconocer que te equivocaste, pedir disculpas y rectificar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No todo lo que pasa gira a tu alrededor. No eres el centro de la galaxia, así que deja de tomarte todo a título personal, ya que solo te restará paz. Vive con intensidad tus emociones, no las escondas o reprimas porque solo harás que tomen fuerza y causen daño.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aprecia cada uno de los detalles que tienes en la vida, lo que ves, lo que escuchas. El canto de un ave, un día soleado, el frío. Cambia tu forma de comunicarte, porque muchas veces no es lo que decimos lo que hace daño, sino la forma cómo transmitimos el mensaje. Ahí está la diferencia.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Aprende a callar. Hay momentos en el que el silencio es el mejor amigo y aliado, pues todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Deja de comprar a las personas porque cada una es única y eso las hace fascinante. Más bien descubre que tiene cada una de ellas que te gusta tanto.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Los amigos no tiene que estar cerca para sentirlos. A veces en la distancia se sienten aún más presentes. Lo primordial es que haya tiempo de calidad que “justifiquen” las ausencias. Lo que se extraña ya no es. El tiempo todo lo transforma, así que eso te recuerdas, simplemente cambió.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Cada quien tiene una forma de pensar distinta y no debe ofenderte. Es necesario que aceptes las opiniones de difieren de la tuya, pero sin faltar el respeto. Los celos en exceso son mortales. Ellos acaban con la relación de cualquier tipo y con la paz mental que tenías.