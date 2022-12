Eduardo Fuentes emocionado con su nueva labor como conductor de “Buenos Días a Todos”

Eduardo Fuentes llegó en septiembre a TVN y rápidamente se convirtió en el animador fuerte de la señal. Actualmente, está a cargo del programa nocturno “Buenas noches a todos” y el próximo año emprenderá un nuevo desafío televisivo y animará junto a María Luisa Godoy el matinal “Buenos días a todos”.

El periodista habló con Página 7 sobre este nuevo proyecto laboral, “si hay algo que me mueve en la vida es el desafío, las cosas que me sacan de mi zona de confort. Durante muchos años hice un programa que me encanta, y me desafiaron acá a venir a hacer algo parecido, pero distinto, con otro perfil de entrevistas”, comentó.

“Le hablo a mi Eduardo interno de 6 años, que soñaba con trabajar en radio y televisión. A él le digo ‘han pasado hartos años, vamos, hagámoslo’. ¿Qué puede ser más motivante que cumplir tus sueños en la vida?”, agregó.

Él señaló que no es una tarea fácil la cual está a cargo, pero cuenta con una tremenda compañera de conducción y un gran equipo de trabajo. Cuando fue consultado si es que ha pedido consejos para enfrentarse a este nuevo desafío, él aseguró que sí.

“Yo escucho a harta gente. Me encanta escuchar a quienes han hecho lo que uno va a hacer. No para hacerlo como ellos, sino para ver si lo que están viviendo y sintiendo es parecido a lo que siento yo”, concluyó.