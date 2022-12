Horóscopo chino: Suerte y amor para este fin de semana

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Suerte: Hay buenas oportunidades para conseguir una entrevista de trabajo. Alguien te servirá de intermediario. Amor: Las pasiones se avivarán durante estos días, por lo que la entrega será total y disfrutarán este intenso momento.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Suerte: Una llamada será el inicio de una relación laboral muy fructífera. Los malos entendidos se disipan y la armonía reinará en tu espacio de trabajo. Amor: Los amigos te están esperando para darte una sorpresa, que te dejará con la boca abierta. Será una buena noticia que te alegrará.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Suerte: Hay pérdida de dinero por una mala decisión, ya que te cegará la ambición y lo pagarás caro. El dinero fácil siempre viene con letras pequeñas y cargado de tormentos. Amor: Tendrás que revisar la forma en cómo te comunicas con tu pareja, en especial cuando estás molesta.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Suerte: La prosperidad llega de frente a tu casa y te dará una oportunidad para obtener eso que estás necesitando en este momento. Amor: En tu círculo laboral encontrarás a alguien que te atraerá mucho por su forma de pensar, pero antes de iniciar verifica que esté realmente soltero.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Suerte: Ese agobio que sentías por tema de salud, pasará porque te darán buenas noticias y recibirás en Nochebuena con serenidad y feliz. Amor: Unos niños te darán una lección muy valiosa que te sacará algunas lágrimas de alegría y orgullo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Suerte: La impaciencia no será tu aliada en estos momentos, puede que te haga actuar apresuradamente y termines estropeándolo todo. Amor: Llegó el momento de que des un poco de amor al prójimo a través de una acción altruista por todos los favores que Dios te concedió.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Suerte: Te darás cuenta que eres una mujer afortunada porque has logrado todo lo que te propusiste este año, a pesar de que otros luchan y no pueden tenerlo. Amor: Hay alguien que te ama en silencio y ya no aguanta guardar más su secreto. Es probable que este fin de semana te lo confiese.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Suerte: Se presentará un problema que te retrasará, pero afortunadamente tendrás todas as herramientas para solventarlo en tiempo récord. Amor: Tu cuerpo te pide pausa, te hace falta más amor propio, así que trata de buscar la armonía con el yoga o alguna actividad de meditación.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Suerte: Tanta queja ha llenado de malas vibras tu hogar y por eso no te llega el dinero. Realiza este domingo algún baño para purificar el ambiente y activar las buenas energías. Amor: Te sientes vulnerada, lo mejor será que se lo confíes a tu pareja, quien te guiará.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Suerte: Préstale atención a tu intuición, ya que te guiará hasta la fortuna en estos dos días. Hay gran probabilidad de que las finanzas se regularicen. Amor: Pasas mucho tiempo con tu pareja y eso te mantiene alejada de tus amigos, quienes están preocupados porque no eres así.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Suerte: Hay una bonificación o unos días libres adicionales por demostrar que tienes sentido de pertenencia con la empresa. Amor: Los celos no siempre son malos, muchas sirven como alerta. Así que préstale atención para ver qué está ocurriendo, pero que ellos no tomen el control.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Suerte: Tienes poco dinero, pero el cosmos hará lo suyo para que te rinda lo suficiente para que puedas comprar para dar alegría a otros. Amor: Estos días serán espléndidos porque vivirás la magia de las fiestas decembrinas y eso tiene tu corazoncito lleno de amor.