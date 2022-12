Las razones por las que Henry Cavill es el mejor “Superman” de la historia

El actor Henry Cavill sorprendió a sus fans con la noticia de que ya no volverá a interpretar a “Superman”, pues contó que tuvo una reunión con el cineasta James Gunn y el productor Peter Safran, quienes en octubre fueron nombrados copresidentes y directores ejecutivos de DC Studios.

Lo que provocó que, por medio de redes sociales, varios de sus seguidores reaccionaran, pues muchos consideran que ha sido el mejor interpretando al famoso superhéroe.

Así fue el anuncio de Henry Cavill

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor compartió la triste noticia con sus fans.

“Después de todo, no regresaré como ‘Superman’… Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto”, escribió el actor.

Los motivos que lo hicieron el mejor

Se convirtió en el actor favorito del público, gracias a su gran interpretación.

Además, algo que desde el inicio llamó la atención de los fans, especialmente de sus seguidores, fue su galanura.

También destacó su gran parecido con el “Spiderman” que DC presentaba en los cómics.

Algo que hizo que se ganara el cariño de sus fans fue que siempre se mostró muy agradecido con el personaje, haciendo énfasis en que, para él, era un honor interpretar a quien es considerado como uno de los personajes favoritos de la famosa empresa de cómics.

¿Ahora que hará Henry?

Es posible que el actor siga enfocado en su carrera, haciendo diversos proyectos y alejado de las historias de superhéroes, siendo esta una nueva oportunidad para demostrar el máximo de sus capacidades.

Ahora sólo queda esperar a que la estrella de Hollywood comparta en qué andará para poder seguirle la pista.