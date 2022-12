Rayén Araya liberada de los prejuicios en “Juego Textual”: “Una periodista seria no podía ser fashionista”

La periodista Rayén Araya está liberada tras años en la prensa, ahora puede jugar más en “Juego Textual”, particularmente en el área de la moda. Existían muchos prejuicios acerca del vestuario de una comunicadora, especialmente cuando se tocaban temas más serios, por lo que habló con LUN para discutir este cambio.

“Una periodista seria no podía ser fashionista. Me demoré 20 años en sentir que no estoy rindiendo una prueba (...) Puedo verme bien y hacer una pregunta inteligente”, comentó.

“Sentirme más bonita tiene que ver con sentirme más cómoda usando elementos que son parte de un mundo al que yo no podía acceder porque había que mantener credibilidad. Lo que quiero comunicar es todo lo que puedo ser en la dimensión de ser mujer”, agregó Araya.

“En general a las mujeres se nos critica harto. La idea de lucir ropa más jugada tiende a ser considerado algo frívolo y yo he caminado por las comunicaciones en un lado de bastante contenido, donde no está permitido darse esos lujos de la moda”, agregó la periodista.

Este cambio no se dio de la noche a la mañana, sino que afirmó que fue un proceso de al menos cinco años, en donde su perspectiva cambió y la madurez le permitió luchar en contra de los prejuicios restrictivos que se le imponen a la mujer con respecto a su vestuario.

Rayén aseguró que para sus looks trabaja con un equipo de tres personas que incluye a un estilista, maquillador y peluquero. Acerca de la recepción que han tenido sus atuendos, señaló que las mujeres le halagan mucho a través de sus redes sociales.