“Me pareció alucinante”: Carolina Gutiérrez celebra el regreso a las pantallas del nuevo “El club de los tigritos”

Carolina Gutiérrez, el rostro detrás del recordado programa infantil “El club de los tigritos”, reconoció este sábado en entrevista con lun.com que la reedición del formato en las pantallas de la señal de cable de SenpaiTV es algo que espera con ansias porque le “pareció alucinante”.

Y es que desde el momento en que los ejecutivos de la señal privada la contactaron para liderar esta reedición del espacio infantil, que por años la tuvo como la icónica figura del bloque de animé de los noventa y 2000, Gutiérrez sólo cuenta las horas para conectarse, a partir del 2 de enero (a las 22:00 horas), con un público que si bien no será mayoritariamente el mismo de sus primeros pasos en “El club de los tigritos”, sí la pondrá nuevamente en la nostálgica órbita de los amantes de dibujos animados como “Doraemon”, “Slam Dunk” y “Ranma 1/2″.

“Me llamaron porque tenían el material (animé), entonces querían reeditarlo apelando a la nostalgia de una generación que veía conmigo estos dibujos animados hace más de 20 años”, cuenta Carolina, quien detalla en el diario de circulación nacional que este nuevo programa, de nombre “Michi Club”, incluso tendrá “el mismo formato” de “El club de los tigritos”.

El regreso de Gutiérrez a los animé

“Básicamente es hacer una continuidad entre los animé, con algunos datos freak. Y yo acepté porque me pareció alucinante. Le tengo demasiado cariño a ese proyecto, porque es un espacio que hasta el día de hoy sigue vinculado a mi persona”, agrega la actual figura de TVN, quien reconoce que aún cuando dicho programa lleva cerca de 20 años fuera de las pantallas (duró hasta 2004, con la animación de Jessica Abudinen), hasta el día de hoy muchas personas la recuerdan por su paso en el espacio que condujo de 1994 a 2000.

“Siempre. Diría que la generación de 35 a 45 años, cuando se encuentra conmigo me dice: ‘Yo te veía en el Club’. De hecho, el otro día me pasó algo bien divertido. El otro día en el matinal (‘Buenos días a todos’, donde trabaja regularmente), una autoridad que fue me dijo detrás de cámara: ‘Oye, yo te veía en ‘El club de los tigritos’. A mí me parece muy divertido, pero también muy reconfortante que te reconozcan por un segmento que fue potente hace tantos años atrás. Habla bien de lo que hiciste antes, habla bien del trabajo pasado, que para mí marcó una etapa muy bonita en mi carrera y también en mi vida”, finalizó.