Mission Blue: así es el documental acuatico donde aparece James Cameron que está disponible en Netflix

El director James Cameron tiene dos pasiones en su vida: el cine y la exploración marina, así lo ha dado a conocer en su filmografía, y sobre todo en su última cinta, ‘Avatar: The Way Of Water’.

Desde su experiencia con la película ‘Titanic’, el director descubrió un profundo interés en el buceo en aguas profundas. Por eso, en 1998 formó una compañía de medios digitales llamada Earthship Productions, donde aprovechó para navegar océanos para producir una serie de películas documentales. Entre esas se destacan: Expedition: Bismarck (2002), Ghosts of the Abyss en 2003, y Titanic Adventure en 2005.

Debido a esa experiencia es que su voz tiene peso al momento de hablar sobre océanos en el mundo.

A partir de ahí se justifica su aparición en un documental original de Netflix llamado Mission Blue.

Detalles de Mission Blue en Netflix

Mission Blue es una película documental de 2014 que sigue a la Dra. Sylvia Earle en su búsqueda tratando de proteger el océano de amenazas como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático.

Dirigida por Fisher Stevens y Robert Nixon, la película también arroja luz sobre la notable historia personal y el viaje profesional de Sylvia, desde sus primeros recuerdos explorando el océano cuando era niña hasta sus días liderando audaces misiones submarinas, ofreciendo información sobre los sacrificios, dificultades y decisiones difíciles que enfrentó en el camino.

Dentro del documental aparece el testimonio de Cameron, quien menciona la relevancia del trabajo de Sylvia Earle para crear una red global de santuarios marinos protegidos.

Sylvia fue la primera científica jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. y ha dedicado su vida a estudiar la situación de los océanos.

La bióloga marina, que tiene actualmente 87 años, es la autora de numerosos documentales para National Geographic desde 1998.