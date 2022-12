‘Avatar: The Way Of Water’: esto ha recaudado la nueva cinta de James Cameron durante su primer fin de semana

El presupuesto de ‘Avatar: The Way of Water’ es de más de 350 millones de dólares, es por eso que su expectativa de taquilla es más alta de otras películas en Hollywood. Sumado a que es la secuela de la cinta con mayor recaudación en la historia del cine.

Según reportes de Variely, la recaudación de ‘Avatar: The Way of Water’ durante este fin de semana, es de 301 millones de dólares en taquilla internacional, más $ 134 millones en Estados Unidos, llevando su cuenta global a $ 435 millones.

El medio especializado señala que de los 52 territorios en juego, China tuvo el mayor comienzo con $ 57.1 millones, que a pesar de ser una importante cifra, realmente puede ser catalogada como una participación decepcionante dada la popularidad de la película original en el país asiático. De cara al fin de semana, había esperanzas de que la venta de boletos pudiera alcanzar los $ 100 millones en China. Sin embargo, el brote de COVID y el cierre de teatros han contribuido a una asistencia baja.

Otros mercados con mayores ingresos incluyen Corea con $ 24.7 millones, Alemania con $ 19.9 millones, Francia con $ 19.3 millones, India con $ 18.1 millones, el Reino Unido con $ 14.2 millones y México con $ 12.9 millones.

[Te recomendamos leer: ¿Cuánto costó hacer Avatar: The Way of Water?]

No es el mejor estreno del año

Los 435 millones de dólares recaudados se quedan atrás de los 450 millones que alcanzó Doctor Strange en el Multiverso de la Locura a mediados de año.

La taquilla internacional, donde el primer “Avatar” recaudó la asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares, será clave para el éxito financiero de la película de seguimiento.

Todavía es muy temprano para sacar conclusiones con respecto al éxito financiero de la película. Sin embargo, dada las razones mencionadas anteriormente, los ejecutivos tienen cierta presión al resultado de la cinta de Cameron, quien ha dicho, en reiteradas oportunidades, que su película es difícil de realizar debido a su alto costo.

El director estima que necesita convertirse en uno de los lanzamientos más taquilleros de la historia para alcanzar el punto de equilibrio y justificar su precio masivo. Por lo tanto, algunas alertas se han encendido con estos resultados en taquilla que si bien no son negativos, no parece ser suficientes para las expectativas de 20th Century Fox, que ahora pertenece a Disney.