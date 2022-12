“Es lejos lo más patético que he visto”: José Antonio Neme responde a críticas tras vestir camiseta de Argentina

José Antonio Neme estuvo en Argentina para la final de esta Copa del Mundo. Vistió la camiseta del país trasandino, lo que le costó varias críticas en redes sociales.

Si bien por Twitter contestó a un cibernauta, hoy lo hizo por las pantallas de Mega.

“Quiero decir algo producto de una... no polémica, pero que generó algo en redes sociales, allá en Chile, porque yo me puse la camiseta (Argentina). Voy a explicar por qué me puse la camiseta”, dijo.

“Este país ha sufrido muchísimo. Cuando uno conoce la realidad de Argentina, cuando hay un 50% de personas en la pobreza, estadísticas económicas que no se conocen bien, y cuando uno visualiza lo que significa vivir en un país con esta inflación, este país se merecía ganar”, sentenció.

José Antonio Neme Captura Mega

“Desde el punto de vista deportivo, no tengo idea, pero desde el punto de vista social es un país que ha sufrido muchísimo, tanto o más que nosotros. Desde esa óptica, yo me puse la camiseta”, puntualizó.

Discusión tuitera

“Lo de José Antonio Neme con la camiseta argentina y gritando “vamos”, es lejos lo más patético que he visto, ¿se imaginan al colorado Liberman con la Roja? Realmente no tememos pudor”, le escribió un seguidor al conductor de “Mucho Gusto”.

Acto seguido, Neme le respondió: “Básicamente: me da lo mismo. Y sí jamás he tenido pudor..no lo conozco..:)”.