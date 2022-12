Jorge Hevia la tiene clara con el diagnóstico del “Buenos Días a Todos”: “Tiene que ratificarse una pareja estable por un buen tiempo”

El matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”, no ha pasado por tiempos de bonanza. Luego de la partida de Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez, el timón del programa no ha sido tomado por una figura firme ni que se identifique plenamente por la gente con el canal ni la franja horaria. Es por eso que la voz de un histórico, Jorge Hevia, es autorizada.

Conversó con Página 7 y precisó que “mi percepción es que tiene que ratificarse una pareja estable por un buen tiempo. Eso es fundamental. Nosotros estuvimos 10 años, primero con Margot Kahl y luego otros 5 años con Karen Doggenweiler”.

“Lo que más requiere un matinal es identificación, que la gente lo vea y diga ‘aah, esto es TVN’. Mientras haya tanto cambio, es difícil identificarse”, dijo.

Y bueno, ya hace un par de semanas confirmó que María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, asumirán la conducción del matinal. Esto tras el postnatal de la animadora y el paso del Festival de Viña del Mar y del Huaso de Olmué.

Yamila al ataque

“Y siguen las nuevas noticias‼️‼️‼️ Voy a animar el matinal de chile!!!Si! el @buenosdiasatodoscl junto a la familia del matinal, que locura no?Va a ser por un tiempito no más, pero estoy chocha, contenta y honrada de semejante invitación, así que Gracias al equipo y a ustedes, Changuitos que me eligen mandándome tanto amor siempre. Ahora eso sí, yo solo les pido que me Acompañen porque me cuesta levantarme temprano che!”, anunció la actriz Yamila Reyna en su cuenta de Instagram.