Los hijos de Messi y Antonela van a un exclusivo colegio en París: ¿cuánto pagan por su educación?

Tras convertirse en campeón en el Mundial de Qatar 2022, Messi se mantiene en los ojos del mundo no solo por jugar su quinta Copa, sino que durante la celebración de la victoria no dejó de disfrutar del momento junto a su esposa e hijos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son padres de tres varones: Thiago de 10 años de edad, Mateo, quien tiene 7 años y Ciro de 4 años, y en redes sociales, siempre aparecen muy amorosos con ellos.

Los pequeños los ha acompañado a todas las latitudes posibles durante su trayectoria, e incluso, tras terminar su contrato con el Barcelona, Messi los llevó consigo a instalarse a París, Francia, donde aseguró que su refugio es su familia:

“Soy muy feliz, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, lo que soñé desde chiquito. Tener una familia maravillosa. Mujer, mis hijos, mi gran familia: mis hermanos, mis viejos, la familia de mi mujer. Eso es lo más importante. Y mis amigos, que es lo más importante”, reveló a un programa especial de Star+.

El astro del futbol vive la fama con mucha sencillez y ha aprendido a lidiar con la magnitud de la popularidad que carga, ya que mencionó durante la entrevista que no se niega a visitar los lugares que le sugieren sus hijos pero ellos “ya saben” que en cualquier momento les pedirán fotos o autógrafos, sin embargo, nada les ha impedido realizar sus salidas familiares.

¿A qué colegio exclusivo acuden los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo?

El cambio en la rutina y el estilo de vida de los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo no fue tan radical como se podría pensar al trasladarse a vivir a París, pues pese a que en Barcelona ya tenían una vida hecha, el hecho de llegar a un lugar nuevo y donde no conocían a nadie, le preocupó al futbolista porque no es fácil comenzar desde cero:

“Al principio está el miedo ese de lo nuevo, más que nada creer que la iban a pasar mal, que iban a sufrir por el cambio y nada que ver”.

Los retoños se adaptaron tan bien al nuevo hogar, que incluso, hacer nuevo amigos fue de lo más sencillo. Messi contó que él y su esposa sufrieron tras dejarlos en el nuevo colegio y confesó que se fueron llorando.

Pero, ¿cómo es la escuela al que asisten los hijos del futbolista argentino? Se trata del American School of Paris, institución ubicada a escasos 9 kilómetros de la Torre Eiffel y que brinda una educación del tipo estadounidense con énfasis en lo académico, sin descuidar el desarrollo emocional y social de los chicos.

Entre lo que más destaca es la variedad de actividades extracurriculates con las que cuenta la escuela, por ejemplo: música, teatro, cine y las instalaciones, pues cuenta con estudios de grabación, sala de cine, laboratorios digitales y de fotografía para atender las demandas educativas de los niños en la actualidad.

¿Cuánto paga Messi por el colegio de sus hijos?

En esta institución, primero se realiza una evaluación para que los pequeños puedan ser admitidos, de la cual se pagan 1,400 euros por niño (1,485 dólares) y, al estar inscritos, el costo va de 12,200 euros (12,940 dórañes).

Sin embargo, eso no es lo único por lo que se paga en esta escuela de élite, ya que tras los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, se incluye una especie de seguro, que incluye personal capacitado para atender estos casos y es de 1,750 euros por alumno o lo equivalente a 1,856 dólares.

Además, de que las cuotas oscilan los 19.570 euros (20,757 dólares) en el curso de primera infancia y llegan a los 36.550 euros (38,767 dólares) para el último nivel académico.